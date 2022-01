Βίκυ Καγιά και Ισμήνη Παπαβλασοπούλου βρέθηκαν στο ίδιο πλατό μετά τα όσα έχουν γραφτεί για τις σχέσεις του εξαιτίας της αποχώρησης της πρώτης από το GNTM και την είσοδο της δεύτερης. Η Βίκυ Καγιά και η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου βρέθηκαν η μια δίπλα στην άλλη στο πλατό του DWTS. Η παρουσιάστρια του show του Star Channel υποδέχθηκε το μοντέλο στο show το βράδυ της Παρασκευής (21/01).

«Απόψε η κατάσταση έχει γίνει υπέρ καρασυγκλό, all the freaking way, γιατί έχουμε εδώ πέρα τα αστέρια μας την Ισμήνη και τον Άγγελο και θα χορέψετε» είπε η Βίκυ Καγιά ενθουσιασμένη και υποδέχθηκε την Ισμήνη Παπαβλασοπούλου και τον Άγγελο Μπράτη.

Στην συνέχεια, η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου χόρεψε ένα fusion tango και ενθουσίασε ακόμα περισσότερο την Βίκυ Καγιά. «Σου άρεσε; Δεν πιστεύω να έρθεις κι εδώ και να μου φας τη δουλειά;» ρώτησε η παρουσιάστρια το μοντέλο.

«Κοίταξε είναι πάρα πολύ ωραία εδώ» απάντησε η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου.

«Αν δηλαδή σου κάνει το κανάλι μια πρόταση θα δεχτείς;» επέμεινε η Βίκυ Καγιά και το μοντέλο σχολίασε πως: «Είμαι ανοιχτή γενικά».

Τότε η παρουσιάστρια απευθυνόμενη στο Star Channel είπε: «Το κανάλι ας μας κάνει μια πρόταση πακετάκι».