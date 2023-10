Στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη «Πρωινό ΣουΣού» μίλησε ο Σταμάτης Γαρδέλης με αφορμή τον πλειστηριασμό του σπιτιού του για χρέος 80.000 ευρώ.

Ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του ριάλιτι I’m a celebrity get me out of here φαίνεται όμως πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο που προβλήθηκε το θέμα στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Ακόμα δεν είδες τίποτα».

Στο ξεκίνημα, λοιπόν, της σύνδεσης, ο Σταμάτης Γαρδέλης είπε, εμφανώς ενοχλημένος: «Το δίκαιο δεν είναι αντίληψη της διαπλοκής. Συμφωνείς; Είναι ακατάληπτο αυτό που λέω; Εγώ διεκδικώ το δίκαιο μέχρι εκεί που φτάνει η αλήθεια μου κι όχι η δύναμή μου. Δεν παρακάλεσα κανέναν για εύνοια. Ή θα λογοκρίνετε κι εσείς τη σκέψη μου; Στην εκπομπή του Mega δεν είδες τίποτα γιατί ήταν προϊόν μοντάζ αυτό που είδες. Είδες τον εξευγενισμό της συγκάλυψης μίας εγωιστικής αυθεντίας πανελιστών. Δεν έβαλαν την ολοκληρωμένη σκέψη μου. Εγώ δεν πήγα με παρακαλετά εκεί πέρα. Εγώ πήγα να ζητήσω διαφάνεια και ισονομία».

Ο Σταμάτης Γαρδέλης για την ακρίβεια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ακόμα Δεν Είδες Τίποτα» και την Ελένη Μουστάκη. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε εκεί πρώτη φορά πως το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό απειλείται με κατεδάφιση.

«Όλα προς κατεδάφιση… Πρέπει να γκρεμιστούν γιατί έχω χρέος 80.000 ευρώ από αυθαίρετη δόμηση και έχουν βγάλει το σπίτι μου σε πλειστηριασμό. Έχω αθωωθεί από το δασαρχείο ως ιδιοκτήτης, πληρώνω τους φόρους μου, και έρχεται πολεοδομία και μου βάζει πρόστιμο επειδή είπαν πως ήταν δάσος. Δεν έκλεψα κανέναν και με αντιμετωπίζουν σαν κλέφτη. Μου έχουν φτάσει τα χρέη μέχρι εδώ. Γκρεμίστε τα τώρα και δώστε μου πίσω όσα έχω δώσει. Με κοροϊδέψανε, έτρεχα στα δικαστήρια, δεν έχω χρόνο, έχω το άγχος. Έχεις ένα όνειρο και έγινε εφιάλτης. Είμαι σε αδιέξοδο» ξέσπασε ο Σταμάτης Γαρδέλης.