Τα όσα συνέβησαν στο I’ m a celebrity get me out of here ανάμεσα στον Σταμάτη Γαρδέλη και τον Τάσο Ξιαρχό σχολίασε πρόσφατα η Δανάη Μπάρκα μέσα από την εκπομπή της, «Πάμε Δανάη».

Τι είπε η Δανάη Μπάρκα

Η παρουσιάστρια συζητώντας με τη Δέσποινα Καμπούρη είχε πει για τον χορογράφο: «Δεν σου έκανε εντύπωση ο τρόπος που μίλησε αυτό το παιδί στον κύριο Γαρδέλη; Φοράς και ρίγες σήμερα, ευτυχώς είναι στη ζούγκλα και δεν το βλέπει. Νομίζω ότι αυτό το παιδί έτσι είναι, όταν είσαι κουλ και μάγκας, βρίζεις. Φυσικά και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις, όμως, ο τρόπος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Επειδή αυτό το βλέπω από πολλούς στα social media, πρέπει λίγο να φιλτράρουμε τους ανθρώπους που βάζουμε στη ζωή μας. Δεν μπορεί να είναι μόδα ο άνθρωπος που θα βρίσει. Γιατί να κοπεί ο διάλογος και να μην δούμε την αλήθεια των ανθρώπων και την αγένειά τους;».

Η απάντηση της μητέρας του χορογράφου

Από την πλευρά της, για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε η μητέρα του Τάσου Ξιαρχό, η οποία απάντησε και στα όσα είπε η Δανάη Μπάρκα για τον γιο της μιλώντας στην εκπομπή «Γεια σου».

«Του είπα, επειδή ξέρουμε ότι θα είναι και ο Γαρδέλης: “Τάσο να προσέχεις τον Γαρδέλη και μου είπε: Μαμά μην ανησυχείς, το ‘χω, δεν πρόκειται να ξεφύγω”. Με τον Τάσο μιλούσα μέχρι και την τελευταία στιγμή που παρέδωσε το κινητό στην παραγωγή. Ο Γαρδέλης ήταν συνεχώς από πίσω του, ούτε τουαλέτα δεν μπορούσε να πάει. Ήταν κάποτε ένα αστέρι, είναι λίγο πιο μεγάλος από εμένα, τον έβλεπα, τον λάτρευα. Τώρα σε αυτήν την ηλικία θα έπρεπε να είναι πιο σοφός, εγώ νομίζω ότι πιο πολύ πονηρός, έχει θέματα.

Εκείνη την ώρα αυτό που είπα είναι: “Ά ρε Τάσο να αγιάσει το στόμα σου, ε άμα πια”. Βέβαια μετά από λίγο είπα “τώρα Τάσο την έβαψες. Ποιος ακούει την Δανάη;” Άνθρωπος είναι! Πόσο να αντέξεις.

Η Δανάη είναι μία πολύ γλυκιά κοπέλα, έχει πετύχει σε αυτό που κάνει τώρα, τη συμπαθώ, την εκτιμώ και τη βλέπω. Αλλά είναι προκατειλημμένη με το γεγονός που έγινε τότε με μία κοπέλα που φορούσε ρίγες. Ήταν μια άτυχη κακιά στιγμή, ζήτησε συγγνώμη.

Η Δανάη το πήρε πολύ προσωπικά το θέμα. Άκουσα χθες που είπε ότι δεν είδε το Celebrity. Ναι καλά, είμαι σίγουρη ότι είχε πάρει πασατέμπο, είχε κάτσει μπροστά στην τηλεόραση και περίμενε πως και πως και πότε θα κάνει ο Τάσος το λάθος. Και μόλις το έκανε: “Α, ρε Τάσο λέει εδώ σε έχω. Τώρα σε διέλυσα”. Εγώ θα της έλεγα να τον συγχωρέσει, να τον γνωρίσει, να μάθει για τον Τάσο, γιατί είπε πολύ υποτιμητικά λόγια για αυτόν.

Είναι ένα παιδί ιδιόρρυθμο, ιδιαίτερο, είναι αντισυμβατικός, αληθινός άνθρωπος που κάνει λάθη. Δεν έχει μία ομπρέλα, όπως έχει η Δανάη και έχει τη μαμά της και δέκα ανθρώπους να τη συμβουλεύουν. Ο Τάσος βαδίζει μόνος του. Μπορεί να φανεί μεγαλόψυχη, να τον συγχωρέσει. Ένα μπιπ ακούστηκε σε όλη την εκπομπή και ήταν του Γαρδέλη. Τι λέξη του είπε;» είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του Τάσου Ξιαρχό στην εκπομπή «Γεια σου».