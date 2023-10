I’m celebrity get me out of here: Ο Ξιαρχό προκάλεσε τον Γαρδέλη – «Μη σε φτύσω μεσ’ το στόμα» «Θεωρώ ότι έγινε εξεπίτηδες προκειμένου να δημιουργήσει μια αναστάτωση» είπε η Ραχήλ Μακρή για την ένταση