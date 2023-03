Ο βρετανικός κολοσσός JD Sports, κορυφαίος προορισμός σε ό,τι αφορά Premium Sports και Street Fashion, άνοιξε στο μεγάλο εμπορικό κέντρο River West.

Λίγους μήνες μετά το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στο Smart Park, η JD Sports εγκαινίασε και το δεύτερό της κατάστημα προσκαλώντας τους λάτρεις του street fashion σε ένα μοναδικό event γεμάτο μουσική, fun & gaming!

Στο ολοκαίνουριο κατάστημα της JD, ο Dj Chino υποδέχθηκε το κοινό ανεβάζοντας τη διάθεση με ένα special DJ set. Παράλληλα, οι λάτρεις του gaming είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα NBA 2K23 tournament, ενώ στο χώρο είχε στηθεί ένα JD claw arcade game δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να κερδίσει μοναδικά δώρα από premium brands.

Οι εκπλήξεις όμως δεν τελείωναν εκεί, καθώς όλοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μεγάλους διαγωνισμούς, να φωτογραφηθούν με γνωστούς influencers του street culture, και να δροσιστούν με Red Bull!

Στα JD Sports, η ώρα περνάει γρήγορα ανακαλύπτοντας όλες τις νέες street fashion συλλογές sneakers & sportswear, μοναδικά brands όπως Hoodrich, McKenzie, Supply & Demand καθώς και exclusive προϊόντα από όλα τα iconic brands όπως Nike, adidas, Jordan, Converse, Puma, Vans, New Balance, Reebok, Fila, Under Armour, The North Face, Lacoste και πολλά άλλα.

Όλα τα latest streetwear trends βρίσκονται και στο jdsports.gr, πάντα διαθέσιμο για 24/7 online αγορές.