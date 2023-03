Η Mastercard, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της στη γυναικεία ενδυνάμωση στον επαγγελματικό τομέα, ανακοινώνει την έναρξη μιας σειράς ποικίλων πρωτοβουλιών για το 2023, που απευθύνονται σε ακόμα περισσότερες γυναίκες και νεαρά κορίτσια.

Φέτος, η Mastercard εμπλουτίζει τις δράσεις της και υποστηρίζει τις γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, από νεαρές γυναίκες στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα, μέχρι καταξιωμένες επαγγελματίες και γυναίκες επιχειρηματίες, παρέχοντάς τους πόρους και εργαλεία για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να χτίσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Παράλληλα, οι δράσεις της Mastercard απευθύνονται και σε νεαρά κορίτσια ηλικίας 8-12 ετών, με σκοπό να αποκτήσουν γερές βάσεις και να βάλουν ισχυρά θεμέλια για το μέλλον τους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δράσεών της, η Mastercard επενδύει στην εκπαίδευση των γυναικών με δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως βασική τους μέριμνα την ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των συμμετεχουσών και ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Εκπαίδευσης Στελεχών «Master your Own Business» σε συνεργασία με το Executive Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από μια σειρά online μαθημάτων, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στις συμμετέχουσες, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το “Master your Own Business”, απευθύνεται σε γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες μεσαίου και ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου και δίνει την ευκαιρία σε 20 από αυτές να διεκδικήσουν δίμηνες υποτροφίες με στόχο να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν ως επαγγελματίες.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των online μαθημάτων εδώ, καθώς και να κάνετε την εγγραφή σας έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Επιπλέον, για μία ακόμη χρονιά, το επιτυχημένο Live A Legacy Mentoring Program δίνει την ευκαιρία σε 50 γυναίκες να διεκδικήσουν εξάμηνες υποτροφίες mentoring, μέσα από το δίκτυο μεντόρων του Women On Top με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και ανάπτυξη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Μάιο του 2023, και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα Live a Legacy έως τις 9 Απριλίου 2023.

Στην ίδια κατεύθυνση, το Live A Legacy, η επιτυχημένη πρωτοβουλία της Mastercard και του Women on Top για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον εργασιακό χώρο, διευρύνεται και εξελίσσεται. H ξεχωριστή αυτή πρωτοβουλία επιστρέφει ακόμα πιο δυναμικά τον Ιούνιο του 2023, με νέα δομή και 3 μοναδικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και, για πρώτη φορά, στη Θεσσαλονίκη, όπου και εγκαινιάζεται η καινούρια δράση Live A Legacy Mentoring Events. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Live A Legacy, δίνεται για ακόμα μια χρονιά η δυνατότητα, σε όποιες επιθυμούν, να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από τη Mastercard, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, καθώς και από εταιρείες που ανήκουν στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της.

Τέλος, ανανωρίζοντας πως είναι σημαντικό οι βάσεις να τίθενται από μικρή ηλικία, η Mastercard πραγματοποιεί την πρωτοβουλία Girls4tech, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών STEM βασισμένο σε παγκόσμια πρότυπα Επιστημών και Μαθηματικών που επιδεικνύει την τεχνολογία πληρωμών της εταιρείας και στηρίζει έμπρακτα τα νεαρά κορίτσια, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναγνωρίσουν στις δεξιότητές τους στοιχεία που θα μπορούσαν να τις οδηγήσουν σε μια μελλοντική καριέρα στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Η Mastercard στηρίζει εμπράκτως τις γυναίκες καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους για μία επιτυχημένη καριέρα. Φέτος, επεκτείνουμε τις δράσεις μας στην γυναικεία ενδυνάμωση στον επαγγελματικό χώρο, και στεκόμαστε δίπλα σε περισσότερες γυναίκες, κάτι που μας γεμίζει με χαρά και υπερηφάνεια, και μας υπενθυμίζει ότι το να αναδεικνύεις τις δυνατότητες της κάθε γυναίκας σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής της ζωής είναι πραγματικά ανεκτίμητο.»

H Μαρίνα Γρυλλάκη, Executive Development Director, Alba Graduate Business School, The American College of Greece ανέφερε πως: «Η πολυετής εμπειρία του τμήματος Executive Development του Αlba στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή προγραμμάτων που εστιάζουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των γυναικών, υποδεικνύει πως τα προγράμματα αυτά βοηθούν τις γυναίκες να αναπτύξουν αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση προκειμένου να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται στην επαγγελματική τους πορεία. Παράλληλα, προσφέρουν στις συμμετέχουσες το πλαίσιο να συνδεθούν μεταξύ τους, να δημιουργήσουν δίκτυα κοινών αξιών και κοινής γνώσης, να μοιραστούν τις σκέψεις και τις ιδέες τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Αlba, να συμβάλλει στο σκοπό και να αποτελέσει μέρος του οικοσυστήματος της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των γυναικών και δημιουργίας αξίας για την κοινότητα, που κτίζει η Mastercard τα τελευταία χρόνια.»

Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια του Women On Top τόνισε πως: «Θεωρούμε πολύ σημαντικό πως για ακόμα μία χρονιά έχουμε την ευκαιρία, μέσω τoυ προγράμματος υποτροφιών mentoring Live Α Legacy, να προσφέρουμε την ευκαιρία σε 50 γυναίκες να αναζητήσουν και να βρουν την ιδανική μέντορα για εκείνες ώστε να ξεκαθαρίσουν τους στόχους τους, να σχεδιάσουν τα επαγγελματικά τους βήματα, αλλά και να λάβουν υποστήριξη σε σχέση με τις επαγγελματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Το mentoring είναι ένα σπουδαίο εργαλείο ατομικής επαγγελματικής ενδυνάμωσης και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες που, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη φορά να βλέπουμε τον τεράστιο θετικό αντίκτυπο που έχει η εφαρμογή του!”