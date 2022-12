Οι τελευταίες χρονιές ήταν γεμάτες “εκπλήξεις” για την επιχειρηματικότητα σε παγκόσμια κλίμακα ενώ σε τομείς όπως τα τρόφιμα, οι τελευταίοι 10 μήνες αποτέλεσαν κορυφαία πρόκληση προκειμένου οι επιχειρήσεις να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις μεταβολές της αγοράς. Λύση αποτέλεσε η σωστή αξιοποίηση και ερμηνεία των δεδομένων λαμβάνοντας ορθότερες στρατηγικά αποφάσεις αλλά και η αξιοποίηση των digital εργαλείων. Αυτά όμως “σήμερα” κυρίως όταν μιλάμε για πιο παραδοσιακές μορφές επιχείρησης π.χ κρεοπωλεία. Τα προηγούμενα χρόνια τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά, πιο απλά. Ο κόσμος περνούσε από το κρεοπωλείο της γειτονιάς “‘όχι ότι δεν το κάνει και σήμερα” για να ψωνίσει τα σχετικά προϊόντα, ενώ η σχέση καταναλωτή – κρεωπόλη παραδοσιακά είναι προσωπική.

Έτσι το 2010 τα αδέρφια Σιάκου είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν την online εκδοχή του κρεοπωλείου που διατηρούσαν, ξεκινώντας να εκφράζουν τις σκέψεις τους στον ευρύτερο τους κύκλο. Όπως κάθε τι εδραιωμένο όταν προσπαθείς να το αλλάξεις οι πρώτες αντιδράσεις μπορεί να γίνουν αποθαρρυντικές και αστείες, πάντως δύσκολα γίνονται αποδεκτές, γεγονώς που όμως δεν κατέστειλε τη θέληση για δημιουργία και άνοιγμα σε μία νέα αγορά – την online. Έτσι το πρώτο site – eshop online κρεοπωλείου – siakos.gr είναι live γύρω στο 2011, δίνοντας για πρώτη φορά στους καταναλωτές, τη δυνατότητα να παραγγείλουν online το κρέας και τα παρασκευάσματα που θα ήθελαν να τους αποσταλούν φέρνοντας πρακτικά το κρεοπωλείο στη πόρτα τους.

Τα χρόνια περνούν, η επιχείρηση μεγαλώνει και το moto της διαμορφώνεται στο “Ο πελάτης μας πρέπει να είναι χαρούμενος και ευχαριστημένος” σκοπός που δημιουργεί βαθιές ρίζες στην κουλτούρα της επιχείρησης, ενώ απαιτεί εκσυγχρονισμό και εξέλιξη. Έτσι λοιπόν και πάλι πρώτο το Siakos.gr αρχίζει να εισάγει μια σειρά απο καινοτομίες όπως:

Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει τρόπο κοπής που προτιμά στα κρεατικά του Επιλογή της μεριδοποίησης και της συσκευασίας που προτιμά Ημέρα και ώρα που θέλει να παραλάβει την παραγγελία του Αυθημερόν παράδοση ακόμα και εντός 40’ σε όλη την Αττική Διανομή ακόμα και τις Κυριακές Δώρο της αρεσκείας του πελάτη σε κάθε παραγγελία

παροχές που χρόνο με το χρόνο έφεραν όλο και περισσότερους καταναλωτές στο online κρεοπωλείο, ανταμοίβοντας την ποιότητα και τις εξαιρετικές υπηρεσίες (96% ποσοστό ευχαριστημένων πελατών & 95% ποσοστό πιστών πελατών που ξανα – παραγγέλνουν ).

Ούτε λίγο ούτε πολύ αυτά τα χρόνια έχουν εμπιστευτεί περισσότεροι απο 40.000 καταναλωτές το online κρεοπωλείο Siakos.gr πραγματοποιόντας τακτικά τις αγορές τους σε νωπό κρέας και παρασκευάσματα. Σήμερα πλέον διαθέτει 6 ιδιόκτητα αυτοκίνητα ψυγεία με τα οποία διανέμει αυθημερόν έως τις 11μ.μ τα νωπά προϊόντα σε όλη την Αττική, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα τους, ενώ πρακτικά περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν στην Google τον όρο Siakos παρά τον όρο Online Κρεοπωλείο κάτι που με βάση τα παραπάνω καθιστά το συγκεκριμένο e-shop νωπών τροφίμων ως τον δημιουργό του vertical online κρεοπωλείο στην Ελλάδα.

Τα χρόνια πέρασαν αλλα το μεράκι για εξέλιξη με ακόμα ποιοτικότερες υπηρεσίες και προϊόντα μεγάλωσε. Έτσι λοιπόν το πρώτο και μεγαλύτερο online κρεοπωλείο στην Ελλάδα Siakos.gr βραβεύτικε για το 2022 στα Meat Awards by Boussias με το Grand “μεγαλύτερο” βραβείο της διοργάνωσης, “Company of the Year” ενώ παράλληλα απέσπασε επιπλέον 5 όπως:

Gold για τις καμπάνιες προώθησης – marketing

Gold για τις υπηρεσίες delivery

Silver στην εξυπηρέτηση πελατών

Silver στις online υπηρεσίες

Bronze για το e-shop

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτά τα βραβεία αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη λαμπρότητα και αξία αν αναλογιστεί κάποιος και τους υπόλοιπους βραβευθέντες της διοργάνωσης – επιχειρήσεις, βιομηχανίες και brands – στον τομέα των τροφίμων, καθώς και την αξία της κριτικής επιτροπής με εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες.

Ξεχωριστό ρόλο σε όλο αυτό το εγχείρημα αλλα και την αποτελεσματικότητα διαδραματίζει η ομάδα της RoiX data driven performance marketing agency που τόσο με την δημιουργία και χάραξη της digital στρατηγικής όσο και με την διαχείριση της (ανάλυση δεδομένων, online διαφημίσεις, social media κ.α) συνέβαλε καθοριστικά στο να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα στρατηγικό συνεργάτη.

Αν είσαι από εκείνους που ακόμα και σήμερα δεν έχουν δοκιμάσει την εμπειρία Siakos.gr θα πρώτεινα έστω και για μία φορά να το κάνεις και ύστερα κρίνεις μόνος σου.