Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1327: Ο έφηβος Εδουάρδος Γ’ στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας, αλλά η χώρα κυβερνάται από τη μητέρα του, Ισαβέλλα, και τον εραστή της, Ρογήρο Μόρτιμερ.

1713: Κατόπιν διαταγής του Οθωμανού σουλτάνου, συλλαμβάνεται στο Μπέντερ της Μολδαβίας ως ανεπιθύμητος ο βασιλιάς Κάρολος ΙΒ’ της Σουηδίας.

1793: Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία.

1806: Οι Τούρκοι πολιορκούν τους Κολοκοτρωναίους κοντά στη Δημητσάνα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διαφεύγει στη Ζάκυνθο.

1862: Αντιοθωνική εξέγερση ξεσπά στο Ναύπλιο, με αίτημα την αλλαγή του συστήματος διακυβέρνησης, ώστε να εγγυάται τις ελευθερίες του λαού και τη συγκρότηση νόμιμης εθνοσυνέλευσης. Μολονότι αντιμετωπίζεται με επιτυχία από τον Αθανάσιο Μιαούλη, θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους για τη βασιλεία του Όθωνα.

1865: Ο Αμερικανός πρόεδρος, Αβραάμ Λίνκολν, υπογράφει την 13η τροπολογία του Συντάγματος που καταργεί τη δουλεία.

1887: Ο Χάρβεϊ Γουίλκοξ τεμαχίζει και πουλά τη γη του, έκτασης 500 στρεμμάτων, σε οικόπεδα, τα οποία στη συνέχεια θα αποτελέσουν το Hollywood.

1908: Δολοφονούνται στη Λισαβόνα ο βασιλιάς Κάρολος Α’ της Πορτογαλίας και ο γιος του, πρίγκιπας Λουδοβίκος Φίλιππος της Πορτογαλίας.

1914: Επιδίδεται στην ελληνική κυβέρνηση η διακοίνωση των Μεγάλων Δυνάμεων για τα νησιά του Αιγαίου και την Ήπειρο, βάσει της οποίας παραχωρούνται στην Ελλάδα τα κατεχόμενα από την Τουρκία νησιά του Αιγαίου, εκτός Ίμβρου, Τενέδου και Καστελόριζου.

1918: Η Μόσχα ορίζεται αντί της Αγίας Πετρούπολης πρωτεύουσα της Ρωσίας και η χώρα υιοθετεί το γρηγοριανό ημερολόγιο.

1924: Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει την ΕΣΣΔ.

1946: Ο Νορβηγός, Τρίγκβε Λι, εκλέγεται ως ο πρώτος γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

1946: Το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας καταργεί τη μοναρχία μετά από εννέα αιώνες και ανακηρύσσει τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας.

1960: Τέσσερις μαύροι φοιτητές πραγματοποιούν την πρώτη από τις καταλήψεις που θα γίνουν σε εστιατόρια του Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας.

1964: Οι Beatles έχουν την πρώτη τους Νο 1 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το «I Want to Hold Your Hand».

1974: Πυρκαγιά ξεσπά σε 25όροφο κτίριο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και έχει ως απολογισμό 191 νεκρούς και 300 τραυματίες.

1977: Εφαρμόζεται η εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία όλα τα δημόσια έγγραφα στην Ελλάδα θα συντάσσονται πλέον στη δημοτική.

1988: Υπογράφεται η «Συμφωνία του Νταβός» μεταξύ των πρωθυπουργών Ελλάδας και Τουρκίας, Ανδρέα Παπανδρέου και Τουργκούτ Οζάλ, σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο χωρών εξαιτίας της κρίσης του 1987.

1992: Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζορτζ Μπους, και ο Ρώσος ομόλογός του, Μπόρις Γιέλτσιν, υπογράφουν τη Διακήρυξη του Καμπ Ντέιβιντ, με την οποία μπαίνει και επίσημα τέλος στον Ψυχρό Πόλεμο.

1996: Η κρίση στα Ίμια έχει συνέχεια. Στις 4:49 π.μ. ένα ελληνικό ελικόπτερο, που προσπαθεί να εξακριβώσει την παρουσία ή όχι Τούρκων στρατιωτών στη βραχονησίδα Ακρογιαλιά, συντρίβεται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τις 6 το πρωί η ελληνική σημαία δεν κυματίζει στη βραχονησίδα, ενώ με εντολή του πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, αποσύρονται οι ελληνικές δυνάμεις.

1999: Οι ελληνικές Αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί άφιξης του Κούρδου ηγέτη, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, στην Αθήνα. Ο Έλληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα, Δημήτρης Νεζερίτης, ξεκαθαρίζει στην πλευρά της Άγκυρας ότι δεν θα επιτραπεί στον Οτσαλάν να μεταβεί στη χώρα μας, ενώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Ρέππας, καθιστά σαφές ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί σκόπιμη και χρήσιμη την έλευση του Κούρδου ηγέτη στην Αθήνα.

2003: Μετά από 15 ημέρες στο διάστημα για την αποστολή STS 107, το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια (OV 102 Columbia), το πρώτο διαστημικό λεωφορείο που βγήκε από την ατμόσφαιρα (είχαν προηγηθεί τα πειραματικά Pathfinder και Enterprise, τα οποία πραγματοποίησαν μόνο δοκιμές) καίγεται και διαλύεται στην ατμόσφαιρα πάνω από το Τέξας των ΗΠΑ, κατά την διάρκεια της επανεισόδου. Εφτά επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους ανάμεσα τους κι ο πρώτος Ισραηλινός αστροναύτης.

2004: Οι δύο βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας που σημειώνονται στα γραφεία δύο κουρδικών κομμάτων, του Κουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος και της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν, στην πόλη Αρμπίλ του βορείου Ιράκ, έχουν ως τραγικό απολογισμό 100 νεκρούς και περισσότερους από 240 τραυματίες.

2004: Στους 244 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών προσκυνητών οι οποίοι ποδοπατούνται μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια τελετουργικού, με το οποίο ολοκληρώνεται το ετήσιο προσκύνημα των πιστών στη Μέκκα. Ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους διακόσιους.

2021: Η Ιταλία προβαίνει στην άρση του εθνικού απαγορευτικού της και επιτρέπει την επαναλειτουργία των μπαρ, εστιατορίων και μουσείων σε 16 περιφέρειες που βρίσκονται στην «κίτρινη ζώνη». Όμως, θα παραμείνει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10:00 μ.μ. έως τις 5:00 π.μ. τοπική ώρα.

2022: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προσπαθούν να «παρασύρουν τη Ρωσία σε πόλεμο» στην Ουκρανία ως πρόσχημα για την επιβολή περισσότερων κυρώσεων προκειμένου να «περιορίσουν την ανάπτυξη της Ρωσίας». Ο Πούτιν λέει επίσης ότι οι ΗΠΑ αγνόησαν τις ανησυχίες της Ρωσίας για την επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.

2022: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνούν τους 900.000 θανάτους από COVID-19.

Γεννήσεις

1435 – Αμεδαίος Θ’, δούκας της Σαβοΐας

1459 – Κόνραντ Κέλτις, Γερμανός ανθρωπιστής

1874 – Ούγκο φον Χόφμανσταλ, Αυστριακός συγγραφέας

1878 – Άλφρεντ Χάγιος, Ούγγρος κολυμβητής και αρχιτέκτονας

1878 – Μίλαν Χότζα, Σλοβάκος πολιτικός

1884 – Γιεβγκένι Ζαμιάτιν, Ρώσος συγγραφέας

1891 – Γιάννης Κορδάτος, Έλληνας πολιτικός

1894 – Τζον Φορντ, Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός

1901 – Κλαρκ Γκέιμπλ, Αμερικανός ηθοποιός

1902 – Λάνγκστον Χιουζ, Αμερικανός συγγραφέας

1905 – Εμίλιο Τζίνο Σεγκρέ, Ιταλός φυσικός

1915 – Στάνλεϊ Μάθιους, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1931 – Μπορίς Γιέλτσιν, Ρώσος πολιτικός

1937 – Αντώνης Χρηστέας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1940 – Μιχάλης Μπέλλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1965 – Μπράντον Λι, Αμερικανός ηθοποιός

1965 – Σέριλιν Φεν, Αμερικανίδα ηθοποιός

1965 – Στεφανία, πριγκίπισσα του Μονακό

1966 – Βασίλης Δημητριάδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1969 – Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

1975 – Κατερίνα Θάνου, Ελληνίδα αθλήτρια

1983 – Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1987 – Χέδερ Μόρις, Αμερικανίδα ηθοποιός και χορεύτρια

1994 – Χάρι Στάιλς, Άγγλος τραγουδιστής

Θάνατοι

212 – Γέτας, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1222 – Αλέξιος Α’ Μέγας Κομνηνός, αυτοκράτορας της Τραπεζούντας

1328 – Κάρολος Δ’, βασιλιάς της Γαλλίας

1501 – Σιγισμούνδος, δούκας της Βαυαρίας

1691 – Πάπας Αλέξανδρος Η’

1733 – Αύγουστος Β’ ο Δυνατός, βασιλιάς της Πολωνίας

1851 – Μαίρη Σέλεϊ, Αγγλίδα συγγραφέας

1864 – Λουίζα Μαρία Τερέζα της Γαλλίας, δούκισσα της Πάρμας

1885 – Ανρί Ντιπουί ντε Λομ, Γάλλος ναυπηγός

1908 – Κάρολος Α’, βασιλιάς της Πορτογαλίας

1908 – Λουδοβίκος Φίλιππος, πρίγκιπας της Πορτογαλίας

1912 – Τιμολέων Αργυρόπουλος, Έλληνας φυσικομαθηματικός

1916 – Γιουσούφ Ιζεντίν Εφέντι, Οθωμανός πρίγκιπας

1922 – Γιαμαγκάτα Αριτόμο, Ιάπωνας πολιτικός

1923 – Ερνστ Τρελτς, Γερμανός θεολόγος

1936 – Γεώργιος Κονδύλης, Έλληνας πολιτικός

1940 – Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Έλληνας συγγραφέας

1944 – Πιτ Μοντριάν, Ολλανδός ζωγράφος

1949 – Χέρμπερτ Στόθαρτ, Αμερικανός συνθέτης

1950 – Μαρσέλ Μος, Γάλλος ανθρωπολόγος και κοινωνιολόγος

1957 – Φρίντριχ Πάουλους, Γερμανός στρατηγός

1958 – Κλίντον Τζόζεφ Ντέιβισον, Αμερικανός φυσικός

1966 – Μπάστερ Κίτον, Αμερικανός ηθοποιός

1971 – Ραούλ Χάουσμαν, Αυστριακός καλλιτέχνης

1976 – Χανς Ρίχτερ, Γερμανός καλλιτέχνης

1976 – Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, Γερμανός φυσικός

1977 – Διονύσιος Γ. Μυλωνάς, Έλληνας βουλευτής

1979 – Αμπντί Ιπεκτσί, Τούρκος δημοσιογράφος

1982 – Ρένος Φραγκούδης, Κύπριος πρωταθλητής του στίβου

1986 – Άλβα Μίρνταλ, Σουηδή πολιτικός

2002 – Χίλντεγκαρντ Κνεφ, Γερμανίδα ηθοποιός

2002 – Ντάνιελ Περλ, Αμερικανός δημοσιογράφος

2003 – Ίλαν Ραμόν, Ισραηλινός αστροναύτης

2003 – Ρίτσαρντ Ντάγκλας Χάσμπαντ, Αμερικανός αστροναύτης

2011 – Τάκης Βαρβιτσιώτης, Έλληνας ποιητής

2012 – Βισλάβα Συμπόρσκα, Πολωνή συγγραφέας

2014 – Μαξιμίλιαν Σελ, Αυστριακός ηθοποιός και σκηνοθέτης

2014 – Λουίς Αραγονές, Ισπανός ποδοσφαιριστής και προπονητής.