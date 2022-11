Η κλιματική αλλαγή είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας. Αν και για πολλά χρόνια οι αίθουσες σύνταξης σιωπούσαν για την κλιματική κρίση, πλέον, ολοένα και περισσότεροι δημοσιογράφοι αναζητούν νέους τρόπους και Μέσα για να μιλήσουν για το κλίμα.

To incubator, ένας από τους βασικούς πυλώνες του iMEdD (incubator for Media Education and Development), στο πλαίσιο αύξησης της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης γύρω από την κλιματική αλλαγή, ανακοίνωσε την «Κλιματική Ανισότητα» ως βασική θεματική του 4ου κύκλου του.

Καθώς η κλιματική δικαιοσύνη συμβαδίζει με μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, o 4ος κύκλος του incubator του iMEdD επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από την υπερθέρμανση και τη μόλυνση του πλανήτη και τις επιπτώσεις που προκύπτουν, σε ευρύτερα κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικής υφής θέματα, που ποικίλλουν από τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής σε τομείς όπως η διατροφή, η υγεία, η οικονομία και η εργασία, μέχρι και τα πολιτικά δικαιώματα των ατόμων και των κοινοτήτων που είναι πιο ευάλωτες στις κλιματικές επιπτώσεις.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, προσκαλεί επαγγελματίες δημοσιογράφους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, ώστε να υποστηριχθούν από το iMEdD στη δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου προς δημοσίευση.

Χρήσιμες πληροφορίες

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επαγγελματίες δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Επιλέξιμα φορμά: κείμενο, φωτορεπορτάζ, podcast και δημοσιογραφικά βίντεο μικρής διάρκειας

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ατομικά ή ομαδικά

Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή προθέσεων από έναν αρχισυντάκτη ενός μέσου ενημέρωσης

Tο incubator προσφέρει:

Στρατηγική καθοδήγηση από εγνωσμένου κύρους επαγγελματίες του χώρου, από την Ελλάδα και διεθνώς

Ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Δυνατότητα συμμετοχής σε workshops και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το iMEdD

Τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τα εργαλεία για να υλοποιηθεί η ιδέα

Συμβουλευτική υποστήριξη

Κάντε αίτηση εδώ

Προθεσμία υποβολής: 30 Νοεμβρίου 2022

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Για περαιτέρω ερωτήσεις, στείλτε email στο [email protected] και βάλτε στο θέμα “Incubator 2022”.

Κάντε την αίτησή σας σήμερα!