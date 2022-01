Τα M&M’S®, ένα από τα αγαπημένα brands που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Mars, ανακοίνωσαν την παγκόσμια δέσμευσή τους για τη δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και μέλη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Η δέσμευση των M&M’S® βασίζεται στο γεγονός ότι πάνω από 80 χρόνια φέρνουν κοντά τους ανθρώπους με τα πολύχρωμα κουφετάκια και τις υπέροχες γεύσεις τους. Επιπλέον, αποτελεί μέρος της στρατηγικής του brand, σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται να αξιοποιήσει τη δύναμη της διασκέδασης και της χαράς για να συμπεριλάβει καθέναν από εμάς αυξάνοντας την αίσθηση του «ανήκειν» σε δέκα εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έως το 2025.

«Τo brand M&M’S έχει δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό να δημιουργήσει ένα προϊόν πολύχρωμο και διασκεδαστικό για όλους και αυτό οδηγεί σε μια συγκεκριμένη δέσμευση – αυτό που ουσιαστικά πάντα πρεσβεύαμε: ότι όλοι έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν στιγμές χαράς, και ότι αυτό ακριβώς το συναίσθημα είναι το πιο αποτελεσματικό όχημα για να βοηθήσει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου», δήλωσε ο Άλκης Γέραλης, Market Director Mars Multisales South Europe, για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα.

Έρευνες δείχνουν ότι η επιθυμία μας να ανήκουμε κάπου, είναι τόσο δυνατή όσο η επιθυμία μας να νιώσουμε την αγάπη, και αυτού του είδους η επιθυμία είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως κουλτούρας, φυλής, εθνικότητας ή γεωγραφικής θέσης. Τα M&M’S χρησιμοποίησαν αυτά τα ευρήματα για τη δημιουργία του M&M’S FUNd με στόχο να μετρήσουν τον αντίκτυπο που έχει η μάρκα στην Αποστολή του brand, προσφέροντας πόρους, καθοδήγηση, ευκαιρίες και οικονομική υποστήριξη στον χώρο των τεχνών και της ψυχαγωγίας ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε εμπειρίες όπου θα νιώθουν ευπρόσδεκτοι.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από αλλαγές στην εμφάνιση του brand, που αποτελούν μέρος της εξέλιξής και ανανέωσής του, ενώ καθεμία από αυτές θα αντικατοπτρίζει τη νέα δέσμευση:

Μια φρέσκια, σύγχρονη εμφάνιση των αγαπημένων μας M&M’S χαρακτήρων και διαφοροποιημένες προσωπικότητες για να τονιστεί η σημασία της αυτοέκφρασης και της δύναμης της κοινότητας.

Ανάδειξη της χαρακτηριστικής χρωματικής παλέτας της μάρκας και της χρήσης διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών των M&M’S για να υπογραμμίσουμε ότι όλοι μαζί περνάμε καλύτερα.

Επιπλέον έμφαση στο σύμβολο – ένα διακριτικό στοιχείο στο λογότυπο των M&M’S που συνδέει τα δύο Μ – για να αποτυπώσει το στόχο του brand που δεν είναι άλλος από το να φέρει τους ανθρώπους κοντά.

Ανανεωμένο ύφος, το οποίο θα απευθύνεται σε περισσότερους ανθρώπους για να τους κάνει να νιώθουν ευπρόσδεκτοι, διατηρώντας το πνεύμα και το χιούμορ που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Η νέα δέσμευση των M&M’S παγκοσμίως, αποτελεί μια από τις πολλές πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει η Mars Inc., για τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς αποκλεισμούς. Σε αυτές τις πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δέσμευση για ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων σε ανώτερες θέσεις, ετήσια αξιολόγηση των διαφημιστικών της εταιρείας ως προς την προβολή της διαφορετικότητας (από το Ινστιτούτο Geena Davis on Gender in the Media) και η παρουσία της Mars στη θέση του Αντιπροέδρου στην Unstereotype Alliance, μέλος του UN Women.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο σκοπό των M&M’S, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα των M&M’S στο Facebook, Instagram, Twitter και ακολουθήστε μας χρησιμοποιώντας το #ForAllFunkind ή επισκεφτείτε μας στην ιστοσελίδα MMS.com