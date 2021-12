Θα υπάρξουν νέα μέτρα ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς; Θα γίνουν τα test (είτε self, είτε rapid) υποχρεωτικά και για όλους; Και ποια είναι η εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κοινότητα με τη μετάλλαξη όμικρον;

«Θα κάνουμε Xριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, δεν υπάρχει σκέψη για περιορισμούς που θα παραπέμπουν σε lockdown» είπε σήμερα (20/12/2021) πέντε ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα , ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Στην ουσία, ο υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένα από τα νέα μέτρα που θα ληφθούν εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον να είναι και το να γίνουν τεστ για κορονοϊό σε όλο τον πληθυσμό της χώρας τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της επιτροπής των ειδικών Αλκιβιάδης Βατόπουλος επιβεβαιώνει στο Newsbeast πως τα μέλη της επιτροπής των ειδικών έχουν υπογραμμίσει εδώ και πολλές ημέρες την αναγκαιότητα να γίνονται κατά τη διάρκεια των γιορτών και ειδικά πριν από τα τραπέζια, τα ρεβεγιόν και τους εορτασμούς, test για τον κορονοϊό από όλο τον πληθυσμό: «Αυτό που έχουμε σημειώσει τα μέλη της επιτροπής εδώ και δύο εβδομάδες είναι πως το σωστό είναι να ελεγχθούν άπαντες μέσω τεστ πριν από τα ρεβεγιόν. Και δεν μιλάω μόνο για self test σε εστιατόρια και χώρους διασκέδασης μιλάω για self test πριν πάει ο πολίτης στο σπίτι ενός συγγενή ή φίλου του. Σε οποιοδήποτε μέρος κάποιος πολίτης συναντήσει κόσμο θα πρέπει να κάνει test διάγνωσης κορονοϊού. Θα πάμε σε σπίτια με μεγαλύτερους ανθρώπους και με παιδιά. Πρέπει λοιπόν να ελεγχθούμε όλοι, συμπεριλαμβανομένων και των πλήρως εμβολιασμένων Δυστυχώς ακούμε και εμείς πως όταν μοιράστηκαν τα δωρεάν self test στους εργαζόμενους δεν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα».

Στην ερώτηση του αν υπάρχει ενδεχόμενο τα test που ενδέχεται να ζητηθούν σε όλους, να είναι και rapid ο ίδιος μας απάντησε πως: «Δεν γνωρίζω αν θα αποφασιστεί να γίνονται rapid test με πιο επίσημο τρόπο. Εμείς πάντως δεν έχουμε πει να πληρώνει ο κόσμος, και δη ο εμβολιασμένος για να κάνει rapid test, έχουμε μιλήσει για self test, με την μορφή αυτοέλεγχου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε ενδεχόμενα να ελέγξουμε καλύτερα την γενική κατάσταση και θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε και την πορεία του νέου κύματος».

Ποια είναι η πορεία της Όμικρον αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα

Όσον αφορά σε αυτό το τελευταίο, στο νέο κύμα που απ’ ο, τι φαίνεται θα έχει ως βασικό «πρωταγωνιστή» του την μετάλλαξη Όμικρον, ο κος Βατόπουλος μας είπε: «H κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη δεδομένου το ότι η όμικρον μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Στη χώρα μας δεν έχουμε την πλήρη εικόνα της πορείας της. Αφού όμως πια έχουμε βρει ορφανά κρούσματα, ξέρουμε ότι εξαπλώνεται και στην Ελλάδα. Πόσο μακριά έχει πάει η εξάπλωση της αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε. Η εμπειρία από άλλα κράτη δείχνει ότι την όμικρον την κολλούν και οι εμβολιασμένοι. Μας ανησυχεί πολύ τι θα δείξει λοιπόν μετά τα Χριστούγεννα. Μας ανησυχεί δηλαδή το ότι μπορεί να αρχίσουμε να έχουμε πολλά κρούσματα, ανάμεσα τους πολύ πιθανόν και εμβολιασμένους και παράλληλα και σοβαρά κρούσματα. Το αποτέλεσμα θα είναι να πιεστεί το ΕΣΥ σε πολύ μεγάλο βαθμό και για αυτό κάνουμε και όλη αυτή την προσπάθεια με την προώθηση των self test».

«Τα σχολεία δεν μας απασχολούν τη δεδομένη στιγμή»

Όσον αφορά στα σχολεία και την έκδηλη αγωνία πολλών γονιών για το τι μπορεί να συμβεί με την εξάπλωση της όμικρον μετά τις γιορτές όταν και θα ανοίξουν ξανά οι εκπαιδευτικές μονάδες, ο κος Βατόπουλος μας είπε πως τα σχολεία δεν βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή στο τραπέζι της συζήτησης των ειδικών και πως για να μπουν θα χρειαστούν περισσότερα δεδομένα και περισσότερος καιρός όπου θα έχει ξεκαθαρίσει τι γίνεται στην κοινότητα.