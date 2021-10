Η εταιρεία Symbeeosis άνοιξε τους κήπους της και υποδέχθηκε τους δημοσιογράφους με μία μοναδική ξενάγηση στον κόσμο της δημιουργίας καινοτόμων και λειτουργικών «πράσινων» προϊόντων. Η Symbeeosis ιδρύθηκε από την οικογένεια Κουτσιανά, ιδρυτές της APIVITA. Η οικογένεια κατέχοντας τεχνογνωσία και εμπειρία πάνω από 40 χρόνια στη μελισσοκομία και στα βιώσιμα φυτικά προϊόντα προχωρά τώρα σε ένα νέο εγχείρημα με στόχο τη βελτίωση της υγείας μας και του περιβάλλοντος μέσω της διατροφής και πραγματοποιεί το όραμά της για ένα «πράσινο» μέλλον. Αποδεικνύει έτσι για ακόμα μια φορά ότι μια επιχείρηση, και ειδικά ο καθένας από εμάς, μπορεί να φέρει θετικές αλλαγές στο περιβάλλον και στη ζωή των ανθρώπων.

Η Symbeeosis εμπνέεται από την αιώνια και ευήμερη συμβίωση μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Όπως αποδεικνύει το όνομά της, φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο αρμονικός συνδυασμός της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με τους πόρους της φύσης, προσφέροντας το καλύτερο για τη διατροφή μέσα από βιολογικά προϊόντα, που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Τα προϊόντα Symbeeosis, βασισμένα αποκλειστικά σε φαρμακευτικά φυτά και μελισσοκομικά συστατικά, είναι ελληνικά, πιστοποιημένα βιολογικά λειτουργικά τρόφιμα και χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: ΕλληνικόΤσάι του Βουνού – Ελληνικά Βότανα – Λειτουργικό Μέλι – Συμπληρώματα Διατροφής. Είναι πλούσια σε θρεπτική αξία, 100% φυσικά χωρίς χημικά και συνθετικά, με συμπυκνωμένα δραστικά συστατικά για ενισχυμένη δράση, ενώ οι εργασίες παραγωγής και οι συσκευασίες τους βασίζονται σε βιώσιμες και ανακυκλώσιμες πρακτικές με σεβασμό στην ελληνική βιοποικιλότητα.

Μέσα από τη βαθιά εμπειρία και τεχνογνωσία της βιώσιμης μελισσοκομίας, δημιουργήθηκε μια σειρά λειτουργικών βιολογικών μελιών με δραστικά εκχυλίσματα, τα Symbeeosis Organic Honey. Τα πιο αντιπροσωπευτικά προϊόντα της σειράς είναι το Greek Organic Honey product and Propolis, αντιοξειδωτικό μέλι με δραστικό ξηρό εκχύλισμα πρόπολης, που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Το Greek Organic Honey product and Turmeric, με δραστικό ξηρό εκχύλισμα κουρκουμά, έξτρα αντιοξειδωτικό, με αντιφλεγμονώδη δράση και ιδιαίτερο άρωμα και γεύση και το Greek Organic Honey product and Ginger, με δραστικό ξηρό εκχύλισμα τζίντζερ, που βοηθά στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Η αγάπη για την ελληνική φύση οδήγησε και στην ανάπτυξη μοναδικών λειτουργικών ροφημάτων τσαγιού: μπορεί κανείς να επιλέξει το Ελληνικό Βιολογικό Τσάι του Βουνού (Greek Organic Mountain Tea) με υψηλή θρεπτική αξία χάρη στις μοναδικές αντιοξειδωτικές και τονωτικές ιδιότητες του. Καθένα από τα 6 προϊόντα που διατίθενται έχει τα δικά του οφέλη για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία, καθώς είναι τα μοναδικά που είναι εμπλουτισμένα με εξαιρετικά δραστικά ξηρά εκχυλίσματα τσαγιού του βουνού. Εντείνουν τη σωματική και πνευματική ευεξία, στηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και τη μνήμη. Ταυτόχρονα διατίθενται άλλα 6 μοναδικά βότανα της ελληνικής φύσης, επίσης εμπλουτισμένα με τα δραστικά ξηρά εκχυλίσματα τους για ενίσχυση της παραδοσιακά θεραπευτικής τους δράσης. Σύντομα θα είναι διαθέσιμα και τα Βιολογικά Συμπληρώματα ΔιατροφήςSymbeeosis, μια εξαιρετική καινοτομία στην κατηγορία καθώς είναι100% φυσικά, χωρίς συνθετικά ή αρώματα, βασισμένα μόνο σε φαρμακευτικά φυτά και πρόπολη. Με πολλαπλά οφέλη καθώς βοηθούν στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στην ευεξία, στη μείωση του οξειδωτικού στρες και της κόπωσης, ενώ προδίδουν ενέργεια και ενισχύουν την υγιή λειτουργία του εγκεφάλου.

Ο Ιδρυτής της Symbeeosis και της APIVITA κος Νίκος Κουτσιανάς δήλωσε: «Μετά από το ταξίδι μου στην APIVITA, θέλω να μοιραστώ με τη νέα ομάδα της Symbeeosis, με τους αγρότες, τους μελισσοκόμους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, το νέο όραμά μας. Ένα όραμα που θα στηρίζεται στην αναγεννητική οικονομία, στο εὖ και ἀεί ἐπιχειρεῖν, δημιουργεῖν και καινοτομεῖν, στην αναγεννητική καλλιέργεια και αναγεννητική μελισσοκομία με σκοπό την παραγωγή και διάθεση προϊόντων για τη διατροφή, την υγεία και το εὖ ζῆν».