Ανατροπή δεδομένων με τα take away το Σαββατοκύριακο σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με την παραλαβή προϊόντων να γίνεται κανονικά από τα καταστήματα εστίασης.

«H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο τηςπροσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο κ. Γεωργιάδης είχε κάνει λόγο για απαγόρευση του take away, στη συνέχεια το υπουργείο ανακοίνωσε την εφαρμογή του μέτρου από την Κυριακή, όμως τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε να μην αλλάξει τίποτα όσον αφορά τα take away σε Αττική και Θεσσαλονίκη μέσα στο Σαββατοκύριακο.