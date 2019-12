Έφτασε στην Ελλάδα το μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9

Επί ελληνικού εδάφους και συγκεκριμένα στη Λάρισα βρίσκεται το πρώτο επιθετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9, το οποίο μπορεί να φέρει όπλα.

Στην υποδοχή του βρισκόταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, μαζί με τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, τον αρχηγό της Αεροπορίας Αντιπτέραρχος, Γεώργιο Μπλιούμη, και τον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού, αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη.

Σύμφωνα με το news.gr, πρόκειται για έκδοση του αμερικανικού MQ-9 Reaper, προσαρμοσμένη στις ελληνικές ανάγκες, με πιο ενισχυμένα ηλεκτρονικά και δυνατότητες.

Η παρουσίαση στα ελληνικά ΜΜΕ θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου και ήδη έχει προξενήσει αίσθηση το ρητό που φέρει το αεροσκάφος. «Ός τα πανθ' ορά», το οποίο αναγράφεται στο πλευρό του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, που θα μπορεί να πετάει επί 24 ώρες σε πραγματικά μεγάλες αποστάσεις και θα δίνει στα επιτελεία εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ελλάδα ενδιαφέρεται για την απόκτηση ενός ακόμα ίδιου αεροσκάφους από τις ΗΠΑ, καθώς και άλλων τριών με leasing από το Ισραήλ.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρει χαρακτηριστικά -μεταξύ άλλων- πως πρόκειται για κομβικό σημείο στην ολοένα αυξανόμενη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, ειδικά μετά τη νέα στρατηγική συμφωνία συμμαχίας και συνεργασίας MDCA που υπέγραψαν πρόσφατα οι δύο χώρες.

Joined CHOD Gen. Christodoulou, AIr Force Chief Gen. Blioumis and Navy Chief Adm. Tsounis in #Larissa today for a briefing from @GeneralAtomics on the impressive capabilities of the MQ-9, a key part of our growing U.S.-Greece defense cooperation particularly after #MDCA update. pic.twitter.com/3lAPZh7gB5

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 10, 2019