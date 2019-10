Νύχτα ταραχών στη Σάμο: Άγρια επεισόδια, τραυματίες και φωτιές σε καταυλισμό προσφύγων

Συναγερμός σήμανε στην Σάμο, όπου το βράδυ της Δευτέρας ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή, με την πυροσβεστική να προσπαθεί να ελέγξει τη φωτιά και την αστυνομία να επιχειρεί να αποκαταστήσει την τάξη μεταξύ αντιμαχόμενων εθνικά ομάδων, αιτούντων άσυλο.

Τα γεγονότα που κορυφώθηκαν με τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 10 το βράδυ, ξεκίνησαν αργά το απόγευμα μέσα στο κέντρο της πόλης της Σάμου, όταν Αφγανοί συγκρούστηκαν για άγνωστους λόγους με Σύρους.

Half of the 6,000 people who are stuck in #Vathy camp on #Samos are women and children. This nightmare must end! Children and other vulnerable people must be evacuated from the Greek islands to safe accommodation. pic.twitter.com/uxlL6Fm5As

— MSF Sea (@MSF_Sea) 14 Οκτωβρίου 2019