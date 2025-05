1930 – Κλιντ Ίστγουντ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, σύμβολο του γουέστερν και του ανδρικού σινεμά, με θρυλικούς ρόλους σε ταινίες όπως «The Good, the Bad and the Ugly» και βραβευμένος με Όσκαρ για σκηνοθεσία στα «Unforgiven» και «Million Dollar Baby».