Στο πλαίσιο δραστηριοποίησής του στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο του ESG και της βιωσιμότητας ήδη από το 2020, o νεανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Get Involved, μέσα στο 2024, πραγματοποίησε δύο σημαντικά εγχειρήματα: την έρευνα «ESG & Sustainability Youth Perspectives» και την εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο “Sustainable Future III: Powering the Future of Energy, Supply Chain and Finance”. Κοινός στόχος των δύο εγχειρημάτων, τα οποία εντάσσονται στον πυλώνα “Sustainable Future” της Get Involved, είναι η σύνδεση των νέων με τον τομέα του ESG και της βιωσιμότητας, μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης και πληροφόρησής τους, η καλλιέργεια του ενεργού διαλόγου ανάμεσα σε θεσμούς εταιρείες, ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φοιτητές και η ανάδειξη των απόψεων και των προβληματισμών των νέων γύρω από τις εν λόγω θεματικές.

Η έρευνα «ESG & Sustainability Youth Perspectives» προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τις απόψεις και τις προσδοκίες των νέων για τη θέση και το ρόλο των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων και των θεσμών γύρω από τα ζητήματα του ESG και της Βιωσιμότητας. Αναδεικνύεται ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ του τρέχοντος επιπέδου εκπαίδευσης σε θέματα ESG και Βιωσιμότητας και εκείνου που θεωρούν οι φοιτητές αναγκαίο. Το 91,95% των ερωτηθέντων της έρευνας επιθυμούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να συμβάλουν ενεργά στην εκπαίδευσή τους σε αυτούς τους τομείς, καθώς πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθούν σημαντικά οι επαγγελματικές τους προοπτικές σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο.

Η Get Involved, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας και συμβάλλοντας ενεργά στην εκπαίδευση των νέων γύρω από τα ζητήματα της Βιωσιμότητας και του ESG, πραγματοποίησε στις 18 Απριλίου την 3η εκπαιδευτική ημερίδα του πυλώνα Sustainable Future με τίτλο “Sustainable Future III: Powering the Future of Energy, Supply Chain and Finance”, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Διακεκριμένοι εκπρόσωποι των θεσμών, της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, παρουσίασαν ολιστικά την τρέχουσα πραγματικότητα και τις υπαρκτές προκλήσεις που διαμορφώνουν οι παράγοντες ESG στον κλάδο της ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στην εκδήλωση αναδείχθηκαν, επίσης, οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους νέους στους αντίστοιχους κλάδους αλλά και τα απαιτούμενα γνωστικά εφόδια για την διεκδίκηση των εν λόγω επαγγελματικών ευκαιριών.

Η εκδήλωση διεξήχθει με την υποστήριξη της Motor Oil και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Η σύνοψη της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ και τα αναλυτικά πορίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα εδώ.Η Get Involved είναι μια πρωτοβουλία νέων που ξεκίνησε το 2017, έχει ως στόχο τη διάδοση και διεύρυνση της οικονομικής παιδείας στο νεανικό κοινό και την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας. Η πολύπλευρη προσέγγιση της ομάδας περιλαμβάνει τη χρήση διαφορετικών μέσων, όπως εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά υλικά και newsletters, όλα αφιερωμένα στη μετάδοση γνώσεων από τον ακαδημαϊκό χώρο, τους θεσμούς και την αγορά προς το νεανικό κοινό και την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ τους.