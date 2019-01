Την έκδοση νέου 5ετούς ομολόγου ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών, γνωστοποιώντας την έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου εκ νέου στις αγορές, περίπου έναν χρόνο μετά την έκδοση 7ετούς ομολόγου, από την οποία είχαν αντληθεί 3 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο στο Χρηματιστήριο, την κοινοπρακτική έκδοση του ομολόγου αναλάβουν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Societe Generale SA.

Το νέο ομόλογο θα έχει λήξη λίγο μεγαλύτερη των 5 ετών. Η έκδοση περιορισμένου ποσού 2-3 δισ. ευρώ θεωρείται εφικτή. Η συναλλαγή θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, υπό τις συνθήκες της αγοράς, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η νέα έκδοση 5ετους ομολόγου ευνοείται από το διεθνές περιβάλλον και συγκεκριμένα από το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στις πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων άλλων χωρών, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ. Ενδεικτικά η Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα στη δημοπρασία 10ετών ομολόγων κατόρθωσε να συγκεντρώσει προσφορές 46,5 δισ. ευρώ έναντι 10 δισ. ευρώ που επεδίωκε να αντλήσει από την αγορά.

Στην Ιρλανδία επίσης, οι προσφορές υπερκάλυψαν 4 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 4 δισ. ευρώ.

Πριν από λίγο στη δευτερογενή αγορά η απόδοση του παλιού πλέον 5ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 3,03%.

Η αγορά έδειχνε έτοιμη για την πρώτη έξοδο της Ελλάδας, μετά την ολοκλήρωση των μνημονίων, κι ενώ η επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από Σκόπια και Αθήνα ερμηνεύεται από τους επενδυτές ως κίνηση που ενισχύει την πολιτική σταθερότητα και περιορίζει την αβεβαιότητα.

Η απόδοση των 10ετών ελληνικών ομολόγων κινείται σήμερα σε χαμηλό επίπεδο τετραμήνου, στο 4,07%.

«Γενικά, η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό απόθεμα ρευστότητας, αλλά είναι πάντα καλό νέο, αν ένας εκδότης όπως η Ελλάδα μπορεί να εισέλθει στην αγορά» δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής επιτοκίων της DZ Bank Ντάνιελ Λεντς, αναφερόμενος στη τελευταία συμφωνία βοήθειας της Ελλάδας με την Ευρωζώνη, που σημαίνει ότι η χώρα δεν βρίσκεται υπό πίεση να αντλήσει κεφάλαια στο άμεσο μέλλον. «Όλοι είναι ακόμη ανήσυχοι για τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της Ελλάδας, αλλά μία νέα συμφωνία τώρα θα έδειχνε ότι βρίσκεται στη σωστή τροχιά για τη μελλοντική εξέλιξη» πρόσθεσε.