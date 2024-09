Παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για τη γυναικεία ενδυνάμωση, η Mastercard στηρίζει έμπρακτα για 9η χρονιά το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», ως Μεγάλος Χορηγός του Greece Race for the Cure® 2024. Ο αγώνας ορόσημο ενάντια στον καρκίνο του μαστού, στην 16η χρονιά διεξαγωγής του, επιστρέφει την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, με αφετηρία το Ζάππειο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν στον αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων ή να λάβουν μέρος στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως.

Στο ετήσιο ραντεβού του μεγαλύτερου αθλητικού event με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα, η Mastercard θα δώσει για άλλη μια χρονιά δυναμικά το παρών με την δική της αγωνιστική ομάδα και με ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα προσφέρει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης για τους παρευρισκόμενους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το μήνυμα «Μαζί πιο δυνατοί για τον καρκίνο του μαστού». Επιπλέον, η Ελένη Πετρουλάκη θα προετοιμάσει τους δρομείς πριν από τον αγώνα με ένα δυνατό warm-up session powered by Mastercard, προσφέροντας την απαραίτητη ενέργεια και διάθεση για να ξεκινήσει ο αγώνας με τον καλύτερο τρόπο.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα ανέφερε σχετικά: «Για όλους εμάς στη Mastercard, η υποστήριξη σημαντικών πρωτοβουλιών με αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεων μας. Η γυναικεία ενδυνάμωση είναι ένας βασικός πυλώνας στον οποίο εστιάζουμε, για αυτό και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για 9 χρόνια, βρισκόμαστε στο πλευρό του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και του θεσμού Greece Race for the Cure®. Μαζί, μεταδίδουμε το μήνυμα της δύναμης, της ελπίδας και της αισιοδοξίας, ενώ αναδεικνύουμε για ακόμα μία χρονιά τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της έγκαιρης πρόληψης στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.»

Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» δήλωσε:

«Η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η διεκδίκηση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι για εμάς ένας αγώνας δυναμικός και διαρκής.

Μέσα στα χρόνια το Greece Race for the Cure® έχει συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα και έχει καταφέρει να έχει ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Είναι χαρά μας που για 9η συνεχή χρονιά η Mastercard γίνεται κοινωνός των μηνυμάτων μας, αναγνωρίζει το έργο του Συλλόγου και υποστηρίζει τον αγώνα μας ως Μέγας χορηγός της διοργάνωσης.

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε. Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.»