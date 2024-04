Η Vodafone συμμετέχει στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, τη μεγαλύτερη διοργάνωση που φιλοξενεί σημαντικούς παράγοντες της εγχώριας και διεθνούς σκηνής και θα πραγματοποιηθεί 10-13 Απριλίου με κεντρικό θέμα «Η Μεγάλη Μετάβαση».

Ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας και η Μαρία Σκάγκου, Αντιπρόεδρος της Vodafone Ελλάδας θα αναδείξουν τη στρατηγική σημασία της τεχνολογίας και της συνδεσιμότητας για την ψηφιακή αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Μπρουμίδης θα συμμετάσχει σε πάνελ όπου θα τοποθετηθεί σχετικά με τις απαραίτητες ρυθμιστικές και νομοθετικές παραμέτρους για την επιτάχυνση των επενδύσεων ανάπτυξης δικτύων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για το καίριο αίτημα της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και αυτονομίας στον κλάδο της τεχνολογίας. Ενώ η Μαρία Σκάγκου θα λάβει μέρος σε συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ρόλο της, μεταξύ άλλων, στην κυβερνοασφάλεια και τη λειτουργία της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των συζητήσεων στις οποίες θα συμμετέχουν τα στελέχη της Vodafone Ελλάδας:

Παρασκευή 12/4 12.20

The Future of Work: The Innovative Workplace, Smart Policy, Thriving Workforce

Αίθουσα LETO Ξενοδοχείο AMALIA

Haris Broumidis, CEO & President, Vodafone Greece

Domna Michailidou, Minister of Labour and Social Insurance, Hellenic Republic

Nikos Antimisaris, CEO & Vice Chairman of the BoD, ERGO Insurance

Dimitris Koutsopoulos, CEO, Deloitte

Παρασκευή 12/4 12.35

Ai Transformation: Opportunities & Challenges

Αίθουσα LETO Ξενοδοχείο AMALIA

Michail Bletsas, Research scientist/Director of Computing MIT Media Lab, USA

Maria Skagou, Vice President, Vodafone Greece

Sevdalina (Sevi) Vassileva, Vice President & General Manager Visa Greece, Cyprus, Malta & Israel, Greece

Nick Tsilas, Legal and Government Affair Lead for SouthEast Europe, Microsoft

Harry Margaritis, Group COO, Piraeus Bank, Greece

Παρασκευή 12/4 15.15

Competition and collaboration: Balancing priorities in the EU’s Digital Autonomy Strategy

Αίθουσα Apollon Ξενοδοχείο AMALIA