Σε δύσκολη περίοδο που θα δοκιμάσει τις οικονομικές αντοχές τους, μπαίνουν οι μεγάλοι οίκοι πολυτελών ειδών, καθώς, όπως δείχνει έκθεση της HSBC, τα ίδια πολυτελή προϊόντα είναι πιο ακριβά φέτος κατά 60% σε σχέση με το 2019, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αναβάθμιση στην ποιότητα – κάτι που μοιραία έχει προκαλέσει βουτιά στις πωλήσεις.

Ο κλάδος έδειξε εντυπωσιακές αντοχές, όταν οι εταιρείες πριν λίγα χρόνια έβλεπαν τα κέρδη τους να παίρνουν την κατιούσα υπό το βάρος των πρώτων μεγάλων αυξήσεων των επιτοκίων, όμως τα δύσκολα είναι μπροστά, αφού η luxury market με καθυστέρηση έχει μπει στην πιο σκοτεινή περίοδο.

Οι πωλήσεις των οκτώ οίκων πολυτελείας που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει οικονομκά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο, είναι μειωμένες κατά 4% κατά μέσο όρο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Βέβαια, υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ τους: Tα brands που είναι γνωστά για την ποιότητα και τη δημιουργικότητά τους, όπως η Hermès και η Miu Miu, εξακολουθούν να αντιστέκονται στις πληθωριστικές πιέσεις και την υποχώρηση της οικονομίας. Τα υπόλοιπα, απλά υποφέρουν. Η Gucci κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση του κλάδου, με τις πωλήσεις της να σημειώνουν πτώση 25% σωρευτικά για το τρίμηνo.

"The consumer is in excellent shape."



Me: checking sales of luxury goods…



– Gucci: -7%

– Yves Saint Laurent: -12%

– Bottega Veneta: -7%

– Other: Balenciaga/Alexander McQueen etc: -15%



Probably nothing. pic.twitter.com/dnhRqpGx0G