Από ζωολογικό κήπο είχε κλαπεί ο πάνθηρας που περιφερόταν σε πόλη της Γαλλίας

Από ζωολογικό κήπο είχε κλαπεί ο μαύρος πάνθηρας, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα να περιφέρεται στις στέγες σπιτιών στην πόλη Αρμεντιέρ στη Γαλλία.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τετάρτη και τελικά το έξι μηνών αιλουροειδές πιάστηκε από την πυροσβεστική ενώ το είχε σκάσει από ένα ανοιχτό παράθυρο.

Την Τρίτη, όταν οι εργαζόμενοι στον ζωολογικό κήπο του Maubeuge πήγαν για δουλειά, είχαν βρει σπασμένη την πόρτα του χώρου όπου ζούσε ο πάνθηρας, όπως μεταδίδει το BBC.

Το πανέμορφο θηλυκό είχε εξημερωθεί από τον ιδιοκτήτη του και δεν ήταν καθόλου επιθετικό, όπως είπε εκπρόσωπος της οργάνωσης Animal Protection League στην πόλη Λιλ.Τα νύχια του ζώου ήταν κομμένα και η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ καλή.

Οι γαλλικές αρχές αναζητούν τώρα τον ιδιοκτήτη του πάνθηρα, για έκθεση των γειτόνων του σε κίνδυνο. Σε εξέλιξη είναι και η έρευνα για το πώς εξαφανίστηκε ο πάνθηρας από τον ζωολογικό κήπο, με την αστυνομία να βάζει στο μικροσκόπιό της υλικό από το κύκλωμα ασφαλείας.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! ????

Images ci-dessous chopées sur FB ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/HW0BsK4qwX

— antonbundle (@antonbundle) September 18, 2019