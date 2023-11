To Σymposio Festival, το φεστιβάλ-θεσμός της Κεντρικής Αγοράς τον Αθηνών, μας κλείνει και πάλι ραντεβού την Κυριακή 12 Νοεμβρίου από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι και τις 11:00 το βράδυ. Για μια ακόμα φορά η πολυαναμενόμενη συνάντηση γαστρονομίας και μουσικής της Βαβρακείου αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και να κατακλίσει τα social media με εικόνες και videos από λαχταριστά εδέσματα, καλλιτεχνικά δρώμενα και, φυσικά, πολλή μουσική και χορό.

Πρόκειται για μια εμπειρία σύγχρονης Διονυσιακής γιορτής που παρασύρει σφαιρικά τις αισθήσεις και προσεγγίζει πολύπλευρα την διασκέδαση (γαστρονομία, μουσική, χορός, κουλτούρα). Έργα τέχνης, live performances -από όπερα μέχρι σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο – και multi culture food pairing, είναι μερικά μόνο από όσα συναντά ο επισκέπτης σε αυτό το μηνιαίο ραντεβού.

Τι θα φας!

Οι στοές Φιλοποίμενος και Αριστογείτονος μεταμορφώνονται σε ένα αντιφατικό venue με elevated street food kiosks. Οι πάγκοι των συνηθισμένων πωλητών στολίζονται με εντυπωσιακές led ταμπέλες, για να σε κατευθύνουν να δοκιμάσεις:

Sushi -σήμα κατατεθέν πλέον της Αγοράς

-σήμα κατατεθέν πλέον της Αγοράς Θαλασσινά (γαρίδες, καβούρια, χταπόδι) στα κάρβουνα

(γαρίδες, καβούρια, χταπόδι) στα κάρβουνα Χαβιάρι , στρείδια και ceviche

, και Street πατσά από το ιστορικό «Ήπειρος»

Αλλά και:

Αφράτα bao bans με κρατσανιστή γαρίδα tempura

με κρατσανιστή γαρίδα tempura Χειροποίητο σουβλάκι

Tacos συνδυασμένα με αξεπέραστη Don Julio Paloma

συνδυασμένα με αξεπέραστη Don Julio Paloma Σούπες

Spicy pizza με φρέσκια ζύμη που ανοίγεται κυριολεκτικά μπροστά σου.

Plus bonus: Όλα αυτά τα high end εδέσματα ακολουθούν την λογική ενός άψογα μελετημένου food pairing για μια εκρηκτική επίγευση!

Τι ώρα να πας!

Σε αυτό το ραντεβού, που έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, η συμβουλή αυτών που πραγματικά γνωρίζουν πως να απολαμβάνουν την απόλυτη εμπειρία είναι να φτάσεις νωρίς για:

Να έχεις χρόνο να δοκιμάσεις εξαιρετικά high end εδέσματα. Δεν είναι, άλλωστε, μυστικό πως αρκετά kiosks κάνουν sold out πολλές φορές ακόμα και πριν το ρολόι δείξει 6:00.

πολλές φορές ακόμα και πριν το ρολόι δείξει 6:00. Να βρεις το τέλειο spot για εσένα και την παρέα σου,

για εσένα και την παρέα σου, Να ανακαλύψεις την μυστική έκθεση τέχνης

Να μη χάσεις τίποτα, καθώς από την στιγμή με το που ανοίξουν οι πόρτες ξεκινούν φαντασμαγορικά street art και live art shows.

και Να προλάβεις τραπέζι στο Hasapika Central Market σε περίπτωση που δεν κατορθώσεις να κάνεις κράτηση.

Τι θα δεις!

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας οι στοές θα είναι γεμάτες συνοδευτική μουσική για τη βόλτα και το φαγητό σου, ενώ performances-έκπληξη με διασκευές από αγαπημένα κομμάτια (opera, rock, swing κοκ.) θα ξεπηδούν σε τυχαία σημεία εντός και εκτός της Αγοράς. Όσο η μέρα προχωρά ο ρυθμός θα γίνεται ολοένα και πιο χορευτικός μετατρέποντας τη Βαρβάκειο σε ένα μεγάλο street party. Ανάμεσα στα ονόματα που θα παρευρεθούν είναι και οι:

Christos Fourkis | Thodoris Triantafillou| Voices of Valley | Inassi | Kayf | Man with the Speaker | Coyot | Throdef

Φυσικά, οι συμμετοχές δεν είναι μόνο οι προαναφερθείσες καθώς θα υπάρχουν εκπλήξεις που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά θα μπορέσετε να ανακαλύψετε σταδιακά μέχρι την Κυριακή ακολουθώντας τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στο Instagram (@symposio_festival_official).

Τέλος, όπως κάθε φορά, το show θα πλαισιωθεί από χορευτές και ακροβάτες, special effect από αληθινές φωτιές.

Σymposio Festival -Κυριακή 12 Νοεμβρίου, 12:00-23:00

Βαρβάκειος Αγορά

Είσοδος Ελεύθερη

Κρατήσεις: 216 0707026 (Καθημερινά 12:00-16:00)

Instagram: @symposio_festival_official