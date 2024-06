Το φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου έχει ανοίξει τις πύλες του και η μία μετά την άλλη εξαιρετική παράσταση, παίρνει θέση στο ενδιαφέρον και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά του. Μάλιστα, η εβδομάδα που ξεκινάει, φιλοξενεί εξαιρετικές εκδηλώσεις που θα σας «ξεβολέψουν» από τον καναπέ σας.

Εκτός από τη sold out συναυλία της Λορίνα ΜακΚένιτ, πρεμιέρα κάνει και η πολυαναμενόμενη «Αγαπημένη του κυρίου Λιν», με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, αλλά και το αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή. Δείτε παρακάτω τις έξι εκδηλώσεις/λόγους στο Φεστιβάλ αυτής της εβδομάδας.

«Η αγαπημένη του κυρίου Λιν»

@Mike Rafail

Το συγκλονιστικό solo performance του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη «Η αγαπημένη του κυρίου Λιν» σε σκηνοθεσία του κορυφαίου Βέλγου σκηνοθέτη Γκι Κασίερς, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και παρουσιάζεται στην Αίθουσα «Πειραιώς 260» από τις 21 Ιουνίου και μόνο για 6 παραστάσεις.

H νουβέλα του Κλοντέλ, την οποία ο σκηνοθέτης αντιμετωπίζει ως μονόλογο, αφηγείται τη συγκινητική ιστορία ενός άντρα που αναγκάζεται να δραπετεύσει από την εμπόλεμη χώρα του με τη μικρή του εγγονή και να ζητήσει καταφύγιο στην Ευρώπη, χωρίς να καταλαβαίνει τη γλώσσα. Μέσα από την ιστορία του κυρίου Λιν, ο συγγραφέας μιλάει με διορατικότητα για τον ξεριζωμό, το τραύμα, τη συμφιλίωση, τη συντροφικότητα, αλλά και για τη ζωτική ανάγκη των ανθρώπων για σύνδεση και επικοινωνία. Τον μονόλογο ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, που υπογράφει και την απόδοση του έργου στα ελληνικά.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Ασπασία Σιγάλα

Σκηνοθεσία: Guy Cassiers

Απόδοση: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Ερμηνεύει: ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Παραστάσεις:

21/06/2024 στις 21:00

22/06 έως 24/06/2024 στις 20:00

25/06 έως 26/06/2024 στις 21:00

Αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή

@Κώστας Ορδόλης

Με αφορμή τα 80 χρόνια από τη γέννηση του αξέχαστου θεατρικού δημιουργού, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου οργανώνει αφιέρωμα στη μνήμη του. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα προβληθεί η θρυλική Αντιγόνη της Νέας Σκηνής που σκηνοθέτησε ο Λευτέρης Βογιατζής στην Επίδαυρο το 2006, με τον ίδιο στον ρόλο του Κρέοντα και την Αμαλία Μουτούση στον ομώνυμο ρόλο.

Η προβολή που θα παρακολουθήσουμε αποτελεί μαγνητοσκόπηση της παράστασης που επαναλήφθηκε στα Επιδαύρια του 2007. Στις 22 Ιουνίου, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή συντελεστών της παράστασης που μιλούν για το ανεξίτηλο ίχνος του μοναδικού αυτού καλλιτέχνη στη σύγχρονη ελληνική σκηνή.

Η είσοδος γίνεται με δελτία τα οποία δίνονται την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης με προτεραιότητα από το ταμείο του θεάτρου.

Συντελεστές

Μετάφραση: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Βογιατζής

Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης

Παίζουν: Αμαλία Μουτούση (Αντιγόνη), Λευτέρης Βογιατζής (Κρέων), Νίκος Κουρής (Αίμων), Δημήτρης Ήμελλος (Φύλακας), Εύη Σαουλίδου (Ισμήνη)

Χορός: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Αθανάσιος Βλαβιανός, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος Δόβρης, Αλεξία Καλτσίκη, Γιάννης Κλίνης, Παναγιώτης Κλίνης, Κωνσταντίνος Κορωναίος, Ειρήνη Κυριαζή, Βέρα Λαρδή, Ευστράτιος Μενουτής, Νικόλαος Παπαγιάννης, Αγλαΐα Παππά, Απόστολος Πελεκάνος, Δημήτρης Σδρόλιας, Αμαλία Τσεκούρα, Μενέλαος Χαζαράκης, Αθανάσιος Χαλκιάς, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Πειραιώς 260

21/06 έως 23/06/2024 στις 21:00

EXIT ABOVE – after the tempest

Μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου χορού διεθνώς, η εμβληματική δημιουργός Άννε Τερέζα Ντε Κέιρσμακερ επιστρέφει στο Ηρώδειο μαζί με την ομάδα της, τη διάσημη Rosas, για να παρουσιάσει το EXIT ABOVE – after the tempest. Πρόκειται για μια καταιγίδα κίνησης, μια εκρηκτική χορογραφία που συνδυάζει το βάδισμα με τα μπλουζ, με 13 performers επί σκηνής και ζωντανή μουσική. Με το μοναδικό της ταλέντο να χορογραφεί, η Ντε Κέιρσμακερ συνδέει στην παράσταση τον χορό με την ιστορία της δυτικής ποπ μουσικής.

Το έργο φωτίζει τον τρόπο που τα μπλουζ «δημιουργούν» την κοινότητα, την αίσθηση του «μαζί» με μια προσέγγιση πολυσυλλεκτική, ποικιλόμορφη, συμπεριληπτική. Οι performers, παρότι ξεχωρίζουν ως άτομα, παραμένουν συνεχώς «συνδεδεμένοι»- είναι άλλωστε συνδημιουργοί του έργου. Με αυτόν τον τρόπο η καθημερινή πράξη του βαδίσματος μεταμορφώνεται σε μια απαιτητική χορογραφία που κατακλύζει βαθμιαία τη σκηνή με την εκρηκτική της ενέργεια.

Συντελεστές

Χορογραφία: Anne Teresa De Keersmaeker

Συνδημιουργία – Ερμηνεία: Abigail Aleksander, Jean Pierre Bure, Lav Crnčević, Jose Paulo dos Santos, Rafa Galdino, Carlos Garbin, Nina Godderis, Solal Mariotte, Meskerem Mees, Mariana Miranda, Ariadna Navarrete Valverde, Cintia Sebők, Jacob Storer

Μουσική: Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin

Μουσικοί επί σκηνής: Meskerem Mees, Carlos Garbin

Ηρώδειο

25 Ιουνίου 2024 στις 21:00

50 χρόνια, μια νύχτα

@Spyros Perdiou

Μισός αιώνας έχει περάσει από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 1973. Στον απόηχο του Μάη του 1968, αρθρώνει δυναμικά λόγο στην Ελλάδα της Δικτατορίας το φοιτητικό κίνημα. Η διαμαρτυρία των νέων αλλά και μέρους της ελληνικής κοινωνίας που στάθηκε δίπλα τους ξέσπασε ως φυσική και αυθόρμητη ανάγκη αντίδρασης στον αυταρχισμό και κλιμακώθηκε σε τρεις ανεπανάληπτες μέρες διεκδίκησης και ιδεολογικών ζυμώσεων, αλλά κυρίως ομοψυχίας. Τι σημαίνει για μας σήμερα αυτό το συλλογικό βίωμα αλληλεγγύης και αυταπάρνησης;

Με αφορμή την πρόσφατη επέτειο, η παράσταση «50 χρόνια, μια νύχτα» επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση της οριακής αυτής στιγμής από τη σκοπιά του θεάτρου. Ο παλλόμενος λόγος αληθινών πρωταγωνιστών ζωντανεύει μέσα από αυθεντικές μαρτυρίες φοιτητών, μαθητών αλλά και απλών πολιτών ‒ άλλες δημοσιευμένες, άλλες συλλεγμένες στο πλαίσιο της δραματουργικής έρευνας πολιτών που πήραν μέρος, ηθελημένα ή άθελά τους, στο δράμα της Ιστορίας ο καθένας από τη δική του θέση.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Δραματουργία: Δήμητρα Κονδυλάκη – Μάνος Καρατζογιάννης

Μουσική: Τηλέμαχος Μούσας

Ιστορικός σύμβουλος: Κωστής Κορνέτης

Παίζουν: Γιώργος Βουρδαμής, Μαρία Ζορμπά, Υβόννη Μαλτέζου, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Γιάννης Νταλιάνης, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Γιώργος Νούσης, Στρατής Χατζησταματίου

Συμμετέχουν σπουδαστές του Γ΄ Έτους της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν»

Πειραιώς 260

26/06 έως 29/06/2024 στις 21:00

Loreena McKennitt

Η Loreena McKennitt επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά τις δύο sold out συναυλίες που άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις το 2019 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια και συνθέτρια ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό μουσικό της ιδίωμα, που συνδυάζει μουσικές του κόσμου με φολκ στοιχεία από τη Βόρεια Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Φέτος γιορτάζει με μια ευρωπαϊκή περιοδεία τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ της The Mask and Mirror, στο οποίο παντρεύει αριστοτεχνικά την κέλτικη μουσική παράδοση με τους ήχους της Ισπανίας και του Μαρόκου.

Στη συναυλία της στην Αθήνα, πρώτο σταθμό της περιοδείας της, θα παρουσιάσει αγαπημένα κλασικά τραγούδια της στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο θα ερμηνεύσει ολόκληρο το The Mask and Mirror.

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

26/06/2024 στις 21:00

Signal to Noise

@ Hugo Glendinning

Εδώ και 40 χρόνια, η βρετανική κολεκτίβα Forced Entertainment, βιώνει τις ίδιες κοινωνικές εμπειρίες που βιώνουμε κι εμείς: τραγικές, σκληρές, αμφίσημες και κωμικές. Στο Signal to Noise, παρακολουθούμε άτομα αποξενωμένα, στο μεταίχμιο μεταξύ φυσικού και τεχνητού- αιχμάλωτα φράσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που τα ανθρώπινα σώματα μοιάζουν να αναπαράγουν χωρίς συναίσθημα σαν απρόσωπες κοινωνικές συμβάσεις. Πώς αντιδρά το σώμα όταν η φωνή, η γλώσσα, το περιεχόμενο και η έκφραση είναι προκαθορισμένα;

Τα σώματα των Forced Entertainment επιμένουν να παίζουν: φορούν κοστούμια και περούκες, αποδιοργανώνουν και αναδιοργανώνουν διαρκώς τη σκηνή, σε όλο και πιο άχρηστες και παράλογες διατάξεις, με απόλυτη σοβαρότητα – όσο πιο παράλογη είναι η διάταξη, τόσο πιο σοβαροί εκείνοι. Μια οδυνηρά κωμική χορογραφία ασυντόνιστης επικοινωνίας ανάμεσα στις λέξεις και τη γλώσσα του σώματος, που απηχεί θλιβερά ερωτήματα: Είναι αυτό το χέρι μου; Είναι αυτή η φωνή μου; Σε ποιο βαθμό, άραγε, αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που είμαστε, παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη; Το Signal to Noise σκιαγραφεί μια μεγαλειώδη και ανησυχητική εικόνα της περιορισμένης και αλλοιωμένης νοητικής μας κατάστασης.

Συντελεστές

Σύλληψη και επινόηση Forced Entertainment

Σκηνοθεσία: Tim Etchells

Δραματουργία: Tyrone Huggins

Επινόηση – Ερμηνεία: Robin Arthur, Seke Chimutengwende, Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden, Terry O’Connor

Πειραιώς 260

26/06/2024 στις 21:00

27/06/2024 στις 21:00