Η βραβευμένη με Όσκαρ Ρετζίνα Κινγκ θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Όστιν Μπάτλερ και την Ζόι Κράβιτζ στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Caught Stealing».

Η ταινία της Sony Pictures θα είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τσάρλι Χιούστον, ο οποίος θα αναλάβει και τη διασκευή, όπως αναφέρει το Deadline.

EXCLUSIVE: Academy Award winner Regina King has signed on to star alongside Austin Butler and Zoë Kravitz in Caught Stealing, Darren Aronofsky’s crime thriller for Sony Pictures, based on the books by Charlie Huston https://t.co/7j57cLrUWt