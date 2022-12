Αν είσαι λάτρης του καλού φαγητού, τότε ετοιμάσου για ένα γαστρονομικό γεγονός που θα αφήσει τους γευστικούς σου κάλυκες πλήρως ευχαριστημένους. Ο λόγος για το «Around the table», το μεγάλο γαστρονομικό γεγονός που διοργανώνεται από την Mastercard και είναι αφιερωμένο σε όλους όσους αναζητούν μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία.

Στο Around the table, που ξεκίνησε τον Οκτώβρη και θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου, συμμετέχουν επιλεγμένα εστιατόρια σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη και καταξιωμένοι σεφ, μας δίνεται η ευκαιρία να συναντηθούμε γύρω από ένα τραπέζι και να μοιραστούμε εξαιρετικό φαγητό και ωραίες στιγμές.

Πέρα από τα ειδικά σχεδιασμένα μενού που θα έχουμε την ευκαιρία να γευτούμε, το Around the Table περιλαμβάνει επιπλέον physical και digital γαστρονομικές εμπειρίες, όλα με επίκεντρο την φιλοσοφία του Zero Food Waste.

Αν είσαι κάτοχος κάρτας Mastercard®δεν έχεις παρά να μπεις στην πλατφόρμα priceless.com/aroundthetable και να κάνεις την κράτησή σου εύκολα και γρήγορα.

Επίλεξε το αγαπημένο σου εστιατόριο και απόλαυσε παρέα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα δημιουργικά πιάτα, σε menus που δημιουργήθηκαν ειδικά για εσένα, σε μία ανεκτίμητη γαστρονομική εμπειρία!