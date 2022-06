Μια μοναδική και μαγική συναυλία με «ιερό σκοπό» πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Ηρώδειο το βράδυ της Δευτέρας. Ο Desmond Child, παραγωγός και συνθέτης παγκόσμιων επιτυχιών εμφανίστηκε στο Ηρώδειο, σε μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στον ελληνικό πολιτισμό καθώς η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και την υποστήριξη του #ReuniteParthenon, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων.

Υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ιερού βράχου της Ακρόπολης θρυλικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων και οι Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Tabitha Fair, Justin Benlolo, αλλά και εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής σκηνής όπως ο Σάκης Ρουβάς και Γιώργος Λεμπέσης, ενώνουν τις φωνές τους για τον «ιερό» αυτό σκοπό της συναυλίας, όπως είπε στο Newsbeast ο Desmond Child.

Όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Ηρώδειο είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά επιτυχίες που για πολλούς έχουν συνθέσει τα soundtrack της ζωής τους όπως τα «Livin’ On A Prayer», «You Give Love A Bad Name», «I Hate Myself For Loving You», »Dude Looks Like A Lady», «Poison» και «I Was Made For Lovin’ You».

Η συναυλία ήταν μια ανιδιοτελής χειρονομία για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Desmond Child και τους εξαιρετικούς φίλους του.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων, από μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra, ροκ μπάντας, και της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου και φυσικά, τον ίδιο τον Desmond Child επί σκηνής να δίνει τον καλύτερο του εαυτό.