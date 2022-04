Ένα κρασί στο κέντρο πάντα αποτελεί ιδανική επιλογή για να αποτινάξετε από πάνω σας την κουραστική καθημερινότητα. Αυτή την εβδομάδα θα το απολαύσετε σε στέκια με τραπεζάκια έξω και σε ατμόσφαιρα κατάνυξης λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας.

Kuko’s The Bar

Στεγάζεται σε ένα υπέροχo ανακαινισμένο νεοκλασικό επί της Καλαμιώτου (νο 4), και αποτελεί ιδανικό meeting point στην καρδιά της πόλης για κάθε στιγμή και διάθεση. Το περιβάλλον και η κουζίνα ενισχύουν την ιταλική αισθητική που συνδυάζεται όμορφα με τον παριζιάνικο ρομαντισμό, τα οποία ενισχύονται και από μία προσεκτικά επιλεγμένη κάβα, που μπορεί να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό λάτρη του ποτού. Όλα αυτά ενώνονται υπό το άρωμα του καφέ που είναι διάχυτο σε κάθε γωνιά του μαγαζιού.

Warehouse CO2

Το αδερφάκι του πολυαγαπημένου Warehouse στα Εξάρχεια, βρίσκεται μεταξύ Συντάγματος και Πλάκας (Υπερείδου 1) και ξεχωρίζει για τη μεγάλη ποικιλία σε αφρώδη by the glass και σε μπουκάλι από τον παγκόσμιο αμπελώνα. Στις επιλογές σας αφρώδη και ημι-αφρώδη κρασιά από τον αμπελώνα της Ελλάδας, Prosecco, Moscato d’Asti και Franciacorta από την Ιταλία, Cava από την Ισπανία, σαμπάνιες από τη Γαλλία, αλλά και αφρώδη με λιγότερο αναμενόμενη προέλευση, όπως η Αγγλία και η Τασμανία. Τα «ήσυχα» κρασιά (still wines) παραμένουν στη λίστα και στο νέο Warehouse CO2 αλλά τα βρίσκετε σε πιο ιδιαίτερες εκδοχές, όπως magnum φιάλες, vintage ετικέτες και βραβευμένες χρονιές.

Tazza

Το μαγαζί- έκπληξη στον πεζόδρομο της Πετράκη, μεταξύ Ερμού και Μητροπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας. Ισορροπώντας αρμονικά μεταξύ της ρετρό αισθητικής και της μοντέρνας διάθεσης που χαρακτηρίζει την εκπληκτική διακόσμησή του, πρόκειται για μια all day επιλογή, γεμάτη σχεδόν για πάντα, για καφέ, lunch break ή ένα ποτήρι κρασί το βραδάκι.

Heteroclito

Από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα wine bars στο κέντρο της πόλης (Φωκίωνος 2 & Πετράκη 30), το σοφιστικέ Heteroclito αποπνέει παριζιάνικο αέρα και τιμά ιδιαιτέρως το ελληνικό κρασί, το οποίο απολαμβάνεται ιδανικά με νόστιμα συνοδευτικά πιατάκια. Εκτός από τον μικρό εσωτερικό του χώρο, διαθέτει λιγοστά τραπεζάκια στον πεζόδρομο της Φωκίωνος.

Blue Bird

Γουστόζικο και μικρό με τραπεζάκια έξω, αν δεν βρισκόταν στον πεζόδρομο της Ηπίτου (νο 4), σίγουρα θα το εντοπίζαμε σε κάποιο πλακόστρωτο δρομάκι στο γραφική γειτονιά του Marais στο Παρίσι. Φιλική ατμόσφαιρα και exotic διάθεση (λόγω της διακόσμησης) αποτελεί, πια, αγαπημένη επιλογή για after office cocktail με τους συναδέλφους ή τα αγαπημένα πρόσωπα. Ιδανική πρόταση και για ένα χαλαρό κρασάκι και κους κους με την παρέα.