Ελάχιστες τεχνολογίες υπόσχονται να επηρεάσουν τη ζωή μας σε τόσο βαθύ επίπεδο όσο η τεχνητή νοημοσύνη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αγγίζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης, από το πώς και πού ζούμε, τι τρώμε, πώς δουλεύουμε, παίζουμε και δημιουργούμε, έως όταν αρρωσταίνουμε, πώς αναρρώνουμε και πώς κάνουμε πόλεμο και ειρήνη.

Το SNF Nostos Conference 2021, που διοργανώνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με θέμα «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη» θα προσφέρει μία ματιά, όχι μόνο στις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας, αλλά και στις ιδέες, τις αρχές και τα ερωτήματα που θα διαμορφώσουν το πώς θα το κάνουν.

Από τις 26 ως τις 28 Αυγούστου του 2021, το ΙΣΝ θα συγκεντρώσει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μια ποικιλόμορφη ομάδα ηγετών, εμπειρογνωμόνων, οραματιστών και καλλιτεχνών από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι θα διερευνήσουν τους πολλούς πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα αλληλεπιδράσει η Τεχνητή Νοημοσύνη με την ανθρωπότητα μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Οι ομιλητές του SNF Nostos Conference περιλαμβάνουν τους: Blaise Aguera y Arcas, σχεδιαστή λογισμικού της Google AI, Lucas Joppa, διευθυντή περιβάλλοντος της Microsoft, K Allado McDowell, ιδρυτή του προγράμματος Artists and Machine Intelligence της Google AI, Garry Kasparov, πρώην πρωταθλητή στο σκάκι, συγγραφέα και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, David Simas, CEO του Obama Foundation, Refik Anadol, media artist, Stephen Cave, διευθυντή του Leverhulme Centre for the Future of Intelligence στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, Sougwen Chung, καλλιτέχνη, Ted Chiang, συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, Tenzin Priyadarshi, πρόεδρο του Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values στο MIT, Κevin Rudd, πρώην πρωθυπουργό της Αυστραλίας και πρόεδρο του Asia Society Policy Institute, Liam Young, συνιδρυτή του think tank Tomorrows Thoughts Today, Xiaowei Wang, creative director του Logic Magazine, και άλλους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αμφισβητήσει και θα αναμορφώσει ακόμη και την ιδέα του τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι. Οι πτυχές εκείνες που καθορίζουν τη μοναδικότητα της ανθρωπότητας –η ικανότητά μας να αναπαριστούμε τον κόσμο, να τον εκλογικεύουμε και, ίσως, να τον σκεφτόμαστε δημιουργικά– θα επιτευχθούν με τρόπο παρόμοιο, ακόμη και καλύτερο, από τις μηχανές.

Το SNF Nostos Conference θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διαμορφώσει την ανθρώπινη ζωή, από τη γέννηση έως το θάνατο. Θα αναζητήσει νέους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε, να εξελιχθούμε και να δημιουργήσουμε νέες κοινότητες. Θα διερευνήσει τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία και στις οικονομίες του μέλλοντος, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα επηρεάσει τις σχέσεις των ανθρώπων, μεταξύ τους και με τον πλανήτη. Η συζήτηση θα εμπεριέχει μια παγκόσμια οπτική και θα εξετάσει πολλούς και διαφορετικούς τομείς, από τις τέχνες και την ιατρική, έως το δίκαιο και την κοινωνία των πολιτών.

Είσοδος ελεύθερη με Προ-εγγραφή

Το ΙΣΝ διοργανώνει το SNF Nostos Conference στο πλαίσιο του SNF Nostos (25-29 Αυγούστου, 2021), ενός πολυσυλλεκτικού διεθνούς φεστιβάλ γεμάτο τέχνη, συζητήσεις, τολμηρές ιδέες, μουσική, χορό, παραστάσεις, διασκέδαση, προβληματισμό και αθλητισμό, για επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Η χαρακτηριστική ταυτότητα του SNF Nostos γύρω από την οποία ξεδιπλώνεται το ετήσιο πρόγραμμά του αποτελεί μια σύνθεση του καλλιτεχνικού του προγράμματος με αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής και διεθνούς σκηνής, του SNF Nostos Conference με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών, του βραδινού αγώνα SNF Nostos RUN, καθώς και των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ σε συνεργασία με το SNF Agora Institute του Johns Hopkins University.