Λίγες εβδομάδες πριν την κυκλοφορία του Part 1 του Masters of the Universe: Revelation (23 Ιουλίου), το Netflix δημοσίευσε το επίσημο trailer της σειράς κινουμένων σχεδίων.

Σ’ αυτό, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr βλέπουμε φυσικά τον He-Man αλλά και τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Skeletor.

Η σειρά αποτελεί sequel του He-Man and the Masters of the Universe, που προβλήθηκε από το 1983 έως το 1985.

Το studio που βρίσκεται πίσω από τη σειρά είναι το Powerhouse Animation (Castlevania, Blood of Zeus).

Στο project του Kevin Smith (Clerks) θα «χαρίσουν» τις φωνές τους μεγάλα ονόματα, όπως ο Liam Cunningham (Game of Thrones), η Lena Headey (Game of Thrones), ο Mark Hamill (Star Wars) και ο Chris Wood (Containment).

Απολαύστε παρακάτω το εντυπωσιακό trailer: