Ο Έλληνας World Class Bartender of the Year 2021, Νίκος Γινάργυρος, στο πλαίσιο της δοκιμασίας “The Hive Collection”, από την Ketel One Vodka για τον πρώτο Virtual Παγκόσμιο Τελικό που θα λάβει χώρα τον προσεχή Ιούλιο, δημιούργησε και υλοποίησε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία για την υποστήριξη της μοναδικής σχολικής μονάδας που βρίσκεται στο νησί των Παξών, στο οποίο ζει και εργάζεται ο ίδιος.

Στο επίκεντρο της δράσης του με τίτλο “Ketel One for Each One” είναι η εκπαίδευση και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή από όλους. Ο Έλληνας φιναλίστ δημιούργησε ένα cocktail με βάση την Ολλανδική Premium Vodka Ketel One και στη συνέχεια, ακολουθώντας έξυπνες και βιώσιμες πρακτικές κατάφερε με τα έσοδα που συγκέντρωσε να υποστηρίξει ουσιαστικά το «μέλλον» του τόπου του.

Από τον Φεβρουάριο του 2021 μέχρι και σήμερα, o Νίκος και η ομάδα του μπαρ στο οποίο εργάζεται, έχουν καταφέρει να πουλήσουν 610 συσκευασμένα Ketel One Vodka cocktail, συγκεντρώνοντας ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ποσό. Το ποσό αυτό διατέθηκε εξολοκλήρου για την αγορά γραφικής ύλης, σχολικού και τεχνολογικού εξοπλισμού για τους μαθητές του μοναδικού σχολείου του νησιού.

Για τη δημιουργία των Ketel One for Each One cocktails χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά πρώτες ύλες και συστατικά από τοπικούς παραγωγούς των Παξών: ροζ γκρέιπφρουτ, ντομάτες και μπαχαρικά, ενώ η μεταφορά των προϊόντων και οι παραδόσεις των cocktails έγιναν με τη χρήση ποδηλάτων.

Μέσα από αυτή τη δοκιμασία, ο Έλληνας World Class Bartender of the Year 2021 ξεκινά το όμορφο «ταξίδι» του για τον παγκόσμιο τελικό World Class.

Το “The Hive Collection” από την Ketel One Vodka, είναι μια ιδιαίτερη δοκιμασία – προάγγελος αυτών που θα ακολουθήσουν, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν μια πρωτοβουλία που θα είχε θετικό αντίκτυπο προς τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία, προάγοντας τις αξίες της συλλογικότητας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Αξίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εκλεπτυσμένη βότκα από την Ολλανδία Ketel One και τις οποίες θέλησε να αναδείξει ο Έλληνας φιναλίστ μέσα από τη δράση με τίτλο “Ketel One for Each One”.

Για να βοηθήσετε και εσείς με τον δικό σας τρόπο την πρωτοβουλία του Έλληνα World Class Bartender of the Year 2021, Νίκου Γινάργυρου να συνεχίσει τη δράση Ketel One for Each Οne, προσφέροντας στην τοπική κοινότητα των Παξών, καθώς και να διακριθεί ανάμεσα στους διαγωνιζομένους των άλλων χωρών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της δράσης Ketel One for Each One στο Diffords Guide

Μοιραστείτε τη δράση στα social media με τα hashtags

Το ταξίδι για τον Παγκόσμιο τελικό του World Class 2021 μόλις ξεκίνησε!

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Έλληνα φιναλίστ, Νίκο Γινάργυρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε την σελίδα του World Class στο Facebook

Δείτε αναλυτικά τη δράση στο επίσημο site του Difford’s Guide και υποστηρίξτε τον Έλληνα bartender να διακριθεί στο διαγωνισμό, κάνοντας share τα hashtags #ketelonehive #ketelonecontestGreece #worldclass2021