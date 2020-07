Ένιο Μορικόνε: Οι αξέχαστες μουσικές του που σφράγισαν τον κινηματογράφο

Ο σπουδαίος Ένιο Μορικόνε δεν είναι πια κοντά μας. Ο ιταλός συνθέτης, ενορχηστρωτής, μαέστρος και τρομπετίστας έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 του, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο έργο.

Ο Μορικόνε έχει συνθέσει πάνω από 100 κλασικά κομμάτια και μεταξύ 1960-1970 έντυσε με τη μουσική του πολλές ταινίες του κινηματογράφου, από κωμωδίες μέχρι δράμα και θρίλερ.

Αρκετές από τις συνθέσεις του, όπως αναφέρει η Wikipedia, γνώρισαν εμπορική επιτυχία, όπως το «The Ecstasy of Gold», το μουσικό θέμα της ταινίας «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος», το «A Man with Harmonica», το «Here's to You», το οποίο ερμηνεύθηκε από την Τζόαν Μπαέζ και το Chi Mai.

Ο Μορικόνε έγραψε επίσης και το επίσημο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 1978.

Συνέθεσε μουσική για αρκετές ταινίες που κέρδισαν Όσκαρ, όπως τα «Days of Heaven», «The Mission», «Οι Αδιάφθοροι», «Cinema Paradiso» και «Bugsy».

Στον 21ο αιώνα η μουσική του Μορικόνε ξαναχρησιμοποιήθηκε στην τηλεόραση και σε ταινίες όπως αυτές του Κουέντιν Ταραντίνο: Kill Bill (2003), Death Proof (2007), Άδωξοι Μπάσταρδη (2009) και Django: Ο Τιμωρός (2012).

Το 2007 ο Μορικόνε παρέλαβε το τιμητικό Όσκαρ «για την μαγευτική και πολυπρόσωπη συνεισφορά του στην τέχνη της μουσικής για ταινίες». Είχε προταθεί για άλλα πέντε Όσκαρ την περίοδο 1979-2001.

Επίσης παρέλαβε και το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής το 2016 για τη μουσική της ταινίας Μισητοί 8. Ο Μορικόνε έχει κερδίσει τρία βραβεία Γκράμι, τρεις Χρυσές Σφαίρες, έξι BAFTA, δύο Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, ένα τιμητικό Χρυσό Λέοντα και ένα Πολικό Μουσικό Βραβείο.