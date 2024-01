Για πρώτη φορά ανεβαίνει στην ελληνική θεατρική σκηνή ο εκρηκτικός και πολυβραβευμένος μονόλογος του Ντάνιελ Μέγιερ, Α.Κ.Α. Το έργο μιλάει για τον Κάρλος, έναν υιοθετημένο γιο, αγνώστου προέλευσης, που δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την ταυτότητά του.

Η ζωή του ήταν γεμάτη μουσική και φίλους και παιχνίδι έως ότου γνωρίζει στο διαδίκτυο και ερωτεύεται την Κλαούντια. Κι έτσι λόγω συνθηκών, ανεξάρτητων από τη θέλησή του, τρίζουν τα θεμέλια και οι ρίζες του. Η ματιά των άλλων τον αναγκάζει να ξανασκεφτεί ποια είναι η «αληθινή» του ταυτότητα: μπορεί να μην είναι καθόλου αυτός που έχει αποφασίσει ο ίδιος να είναι. Ο Κάρλος προσγειώνεται απότομα στην κόλαση του κοινωνικού ρατσισμού.

Το Α.Κ.Α. δεν είναι μόνο ένα έργο για τη γενιά του WhatsApp και του χιπ χοπ. Πίσω από τη σύγχρονη γλώσσα του, μια θεματική που θυμίζει Ρωμαίο και Ιουλιέτα εξελίσσεται σε ένα μοντέρνο, κοινωνικό και υπαρξιακό δράμα.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Ντάνιελ Μέγιερ πρωτοεμφανίστηκε στην ισπανική σκηνή το 2018 με το Α.Κ.Α. (Also Known As), τον εκρηκτικό αυτόν μονόλογο του έφηβου Κάρλος, που ψάχνει τον εαυτό του. Το έργο και η παράσταση κατέκτησαν την ισπανική σκηνή, κερδίζοντας πλήθος βραβεία, μεταξύ άλλων του καλύτερου έργου, καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, καλύτερου ηθοποιού κ.ά. (Βραβεία Θεάτρου της Βαρκελώνης, Βραβεία κοινού, Βραβεία Max, Βραβείο κοινού MIT RIBADAVIA και Βραβείο κοινού Teatre del Mar, Μαγιόρκα).

Το Α.Κ.Α. (Also Know As) παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη σκηνή του θεάτρου Νέου Κόσμου, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ. Μιλώντας για το έργο, η σκηνοθέτρια Μαριτίνα Πάσσαρη λέει: «Εκτός από τη θεματική, αυτό που με κέρδισε στο κείμενο είναι η μορφή του. Δεν πρόκειται για μια απλή αφήγηση αλλά για ένα παζλ στιγμών ζωής. Απαιτεί από τον ηθοποιό εγρήγορση και συγκέντρωση και από τον σκηνοθέτη μουσικότητα και φαντασία. Είναι μια μεγάλη πρόκληση». Τον νεαρό Κάρλος ερμηνεύει ο Μιχάλης Πανάδης.

Ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο: Ντάνιελ Μέγιερ

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Μαριτίνα Πάσσαρη

Σκηνικά – Κοστούμια – Σχεδιασμός φωτισμών: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κίνηση: Αλίκη Καζούρη

Μουσική: Στάθης Ιωάννου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζει ο Μιχάλης Πανάδης

Πρεμιέρα: 12 Φεβρουαρίου 2024, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15 έως τις 30 Απριλίου

Προπώληση: more.com