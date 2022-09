Αντιδράσεις προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και δείχνει τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, να τραγουδά το Bohemian Rhapsody των Queen μετά από ένα δείπνο, δύο ημέρες πριν από την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Τριντό τραγουδούσε την επιτυχία του 1975 στο λόμπι του ξενοδοχείου Corinthia στο Λονδίνο, όπου οι σουίτες κοστίζουν τουλάχιστον 5.000 λίρες, την ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κοινοπολιτεία βρίσκονταν σε περίοδο πένθους.

Ο 50χρονος πρωθυπουργός του Καναδά ήταν ανάμεσα στους πολλούς πολιτικούς ηγέτες που ταξίδεψαν στη Βρετανία για να συναντήσει τον νέο Βασιλιά Κάρολο και να βρεθεί στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ τη Δευτέρα.

Με ένα t-shirt και δίπλα σε ένα πιάνο, ο Τριντό τραγουδά με άλλα μέλη της επίσημης καναδικής αντιπροσωπείας στο λόμπι του κεντρικού ξενοδοχείου στο Λονδίνο το Bohemian Rhapsody των Queen και συγκεκριμένα τους στίχους: «Easy come, easy go. Little high, little low».

Στο πιάνο βρισκόταν ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς του Κεμπέκ, ο Γκρέγκορι Τσαρλς.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εκπρόσωπος του Τζαστίν Τριντό σε δήλωσή του ανέφερε ότι «μετά το δείπνο το Σάββατο, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια μικρή συγκέντρωση με μέλη της καναδικής αντιπροσωπείας που είχαν μαζευτεί για να τιμήσουν τη ζωή της Αυτής Μεγαλειότητος.

Ο Γκρέγκορι Τσαρλς, ένα γνωστός μουσικός από το Κεμπέκ, έπαιξε πιάνο στο λόμπι του ξενοδοχείου με ορισμένα από τα μέλη της καναδικής αντιπροσωπείας να ξεκινούν το τραγούδι και τον πρωθυπουργό να συμμετέχει».

Justin Trudeau slammed as 'tone deaf embarrassment' for singing Bohemian Rhapsody before Queen's funeral https://t.co/HgY9YJ4XLi pic.twitter.com/UbhZcU9b9p — Daily Mail Online (@MailOnline) September 19, 2022

«Τις προηγούμενες δέκα ημέρες ο πρωθυπουργός είχε λάβει μέρος σε αρκετές εκδηλώσεις για να εκφράσει τον σεβασμό του στη Βασίλισσα και σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα 19/09) όλη η καναδική αντιπροσωπεία έλαβε μέρος στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ», συμπλήρωσε.