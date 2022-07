Ο πιο μισητός άνθρωπος στο ίντερνετ, ο «βασιλιάς» του revenge porn Χάντερ Μουρ, έπεσε ο ίδιος θύμα της εκδικητικότητας και του μίσους του προς τις πρώην -όχι μόνο των δικών του, αλλά του καθενός- και βρήκε το δάσκαλό του από μία μαμά, η οποία κατάφερε να καταστρέψει το δημιούργημά του, για το οποίο καυχιόταν από τα 26 του χρόνια.

Σήμερα, σχεδόν 10 χρόνια μετά, το Netflix παρουσίασε το ντοκιμαντέρ, «The Most Hated Man on the Internet», που αφηγείται την ιστορία της αναπάντεχης ανόδου και της πτώσης του.

'Most hated man on the internet' doc: How an angry mom took down revenge porn king Hunter Moore https://t.co/oVRgHnW2Ev pic.twitter.com/KYpZGMerlb — New York Post (@nypost) July 26, 2022

Η καρδιά της Kayla Laws έσπασε αμέσως όταν έλαβε μια απροσδόκητη κλήση από μία συνάδελφο, όσο εργαζόταν ως σερβιτόρα τον Ιανουάριο του 2012. Η γυναίκα στην άλλη άκρη του τηλεφώνου ενημέρωσε με λύπη την 24χρονη τότε επίδοξη ηθοποιό ότι η γυμνόστηθη φωτογραφία της είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα IsAnyoneUp.com.

«Λυπάμαι πολύ. Αλλά είσαι σε αυτή την ιστοσελίδα [που είναι] ουσιαστικά μια ιστοσελίδα με γυμνές φωτογραφίες», θυμάται η Laws στο ντοκιμαντέρ του Netflix «The Most Hated Man on the Internet», που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

Η σειρά τριών τμημάτων από τον Alex Marengo, παραγωγό των ντοκιμαντέρ «Bad Sport» και «Killer Ratings», αφηγείται την εκπληκτική άνοδο του «βασιλιά του πορνό εκδίκησης» Χάντερ Μουρ και την επαίσχυντη πτώση του από την ψηφιακή καταξίωση μετά την έναρξη του IsAnyoneUp, ή IAU, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

«Σπάω το κεφάλι μου. Όπως, πώς μπόρεσα να είμαι σε αυτόν τον ιστότοπο;» συνεχίζει η θλιμμένη Laws, που σήμερα είναι 35 ετών και ζει στο Λος Άντζελες. Προσθέτει, ωστόσο, ότι τις ημέρες πριν από τη διαρροή, το προσωπικό της email είχε παραβιαστεί. «Ήταν ντροπιαστικό. Δεν είχα ποτέ την πρόθεση να δείξω σε κανέναν τις φωτογραφίες».

Η ξανθιά καλλονή δεν γνώριζε ότι ήταν απλώς ένα από τα αμέτρητα πιόνια στα διεστραμμένα διαδικτυακά παιχνίδια του Μουρ, τα οποία περιλάμβαναν ένα σχέδιο παραβίασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μαζική πειρατεία φωτογραφιών. Σε ένα απόσπασμα που παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τη New York Post, ο 36χρονος σήμερα περιγράφει την ιστοσελίδα του ως ένα μέρος «όπου οι εκδικητικοί πρώην έρχονται για να βρουν την ηρεμία τους».

Η δράση του «βασιλιά» του revenge porn

Από το 2010 έως το 2012, το IAU έγινε γρήγορα trend ως μια «σημαντική» πλατφόρμα πορνογραφικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση. Οι παρατημένοι εραστές ενθαρρύνονταν να μοιράζονται δημόσια γυμνά στιγμιότυπα των πρώην τους, χωρίς να χρειάζεται άδεια.

«Όλα ξεκίνησαν από το μίσος μου για μια γυναίκα που μου ράγισε την καρδιά», γελάει ο Μουρ, ο οποίος ίδρυσε την ιστοσελίδα στα 26 του, σε ηχητικό που παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ. (Δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ ούτε απάντησε στο αίτημα της The Post για σχολιασμό). «Εγώ και οι φίλοι μου απλά δημοσιεύαμε ένα σωρό κορίτσια στο IsAnyoneUp, και μια μέρα είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Και σκέφτηκα: “Μπορώ να βγάλω λεφτά από αυτά και να κοροϊδέψω τους ανθρώπους”».

Τα θύματα του Μουρ

Η πρώην φίλη του Kirra Hughes, ωστόσο, εκφράζει βαθιά μεταμέλεια για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να βάλει τέλος στη βασιλεία του τρόμου του «βασιλιά» όταν είχε την ευκαιρία.

«Απλά πίστευα ότι ήταν παράξενο. Απλά ποτέ δεν κατάλαβα πλήρως τι συνέβαινε», λέει η Hughes, 31 ετών σήμερα, για τον άνδρα με τον οποίο άρχισε να βγαίνει στην τρυφερή ηλικία των 18 ετών.

«Νιώθω ντροπή και αναστάτωση. Μακάρι να ήξερα καλύτερα τότε», αναστενάζει στην κάμερα. Η κοπέλα θυμάται με δάκρυα στα μάτια ότι ανακάλυψε έναν κρυφό φάκελο με ιδιωτικά μηνύματα στο Facebook από εγκαταλελειμμένους άνδρες και γυναίκες που την παρακαλούσαν να πείσει τον τότε πανίσχυρο εραστή της να διαγράψει τα προσωπικά στιγμιότυπά τους. «Μια από τις μεγαλύτερες τύψεις μου είναι ότι δεν μίλησα όταν είχα φωνή», εξηγεί κλαίγοντας

Η μητέρα δύο παιδιών Destiny Benedict, 29 ετών, μετανιώνει, επίσης, που ήρθε πολύ κοντά στον Μουρ. Στις αρχές του 2012, όταν ήταν μόλις 19 ετών, η Benedict εκτόξευσε τη φήμη της στο ίντερνετ αφού υποσχέθηκε να προμηθεύσει την IAU με μια σειρά από φωτογραφίες της αν ο Μουρ συμφωνούσε να αφαιρέσει ένα στιγμιότυπο του προφίλ της στο Facebook, το οποίο περιείχε μια εικόνα των μικρών της παιδιών, από τον ιστότοπό του.

Ως σήμα κατατεθέν της επωνυμίας του, ο Μουρ συνήθιζε να προσθέτει μια εικόνα από τις σελίδες των θυμάτων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τις μη λογοκριμένες φωτογραφίες τους.

«Μπορείτε να δημοσιεύετε φωτογραφίες από τις προσωπικές σας στιγμές όλη μέρα», αστειεύεται. “Αλλά προσθέτοντας το κοινωνικό δίκτυο σε αυτό, απλά το φέρνεις σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο».

Η Benedict ήταν στη μειοψηφία των θυμάτων του Μουρ, κι αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι αισθανόταν ότι βρισκόταν υπό πίεση, συμφώνησε πράγματι να δημοσιοποιηθούν γυμνές της φωτογραφίες στο IAU.

Η Laws, από την άλλη πλευρά, «αηδίασε απόλυτα» όταν οι προσωπικές της φωτογραφίες έκαναν το μη εξουσιοδοτημένο ντεμπούτο τους. Και η μητέρα της, η Charlotte, ακούγοντας την αγωνία στη φωνή της μοναχοκόρης της, έθεσε ως αποστολή της να κατεβάσει όχι μόνο τις προσβλητικές εικόνες της κόρης της, αλλά να καταστρέψει και την αυτοκρατορία του Μουρ.

«Η κόρη μου αισθάνθηκε βιασμένη και ντροπιασμένη», δήλωσε στην εφημερίδα The Post η 62χρονη Charlotte. «Ήταν συναισθηματικά κακοποιημένη».

Στο ντοκιμαντέρ, η Kayla ισχυρίζεται ότι είχε τραβήξει το τολμηρό καρέ με το κινητό της τηλέφωνο στην κρεβατοκάμαρά της και δεν το είχε στείλει ποτέ σε κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό της μέσω email. Αμέσως, το δίδυμο μητέρας και κόρης έστειλε στον Μουρ μια έκκληση μέσω email, επιμένοντας να διαγραφεί το εν λόγω στιγμιότυπο.

Όμως η έκκληση έπεσε στο κενό και η φωτογραφία παρέμεινε στην ιστοσελίδα.

Η αρχή του τέλους της αυτοκρατορίας του Μουρ

Η Charlotte, πρώην ιδιωτική ντετέκτιβ που τότε εργαζόταν στον τομέα των ακινήτων, ξεκίνησε πόλεμο για λογαριασμό της κόρης της.

Παρουσίασε το θέμα στο LAPD, εξηγώντας το χακάρισμα και την επακόλουθη ανάρτηση της IAU σε μια γυναίκα ντετέκτιβ. Ταυτόχρονα, επικοινώνησε και με το FBI, αλλά οι πράκτορες δεν βιάζονταν να βοηθήσουν εκείνη τη στιγμή.

Καθώς οι μέρες περνούσαν χωρίς λύση ή παρέμβαση της αστυνομίας, η Kayla κατακλύστηκε από χυδαία μηνύματα από άνδρες που είχαν δει τη φωτογραφία της.

Απελπισμένη να γονατίσει τον Μουρ, η Charlotte επιστράτευσε τις δικαστικές ικανότητες του συζύγου της και πατριού της Kayla, Charles, ενός δικηγόρου από την Καλιφόρνια. Η Kayla αρχικά είχε ντραπεί πολύ για να τον μπλέξει στην υπόθεση. Ο Charles, ωστόσο, έθεσε ένα αυστηρό τελεσίγραφο στον Μουρ, μέσω του πρώην δικηγόρου του web master Reza Sina, και η φωτογραφία της Kayla αφαιρέθηκε από την IAU.

«Τελικά, αφαιρέθηκε και νιώθω αυτό το μεγάλο κύμα ανακούφισης να με κατακλύζει», λέει στο ντοκιμαντέρ.

Ο αγώνας της μητέρας για την καταστροφή του «βασιλιά» του revenge porn

Όμως η ακόμα θυμωμένη Charlotte δεν ήταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει τον αγώνα της κατά του Μουρ μέχρι να αφαιρέσει την γυμνή φωτογραφία κάθε θύματος από τον ιστότοπό του.

«Υπήρχε σίγουρα ένα σύστημα hacking που γινόταν εδώ, και έπρεπε να φτάσω στην άκρη του νήματος», δήλωσε η Charlotte στην The Post, προσθέτοντας ότι μια από τις φίλες της Kayla είχε, επίσης, υποστεί hacking και παρουσιάστηκε ακούσια στο IAU.

Η επίμονη μητέρα είχε έρθει σε επαφή με περισσότερα από 40 θύματα του Moore -το 40% των οποίων είχαν κλαπεί οι προσωπικές τους φωτογραφίες από έναν άγνωστο τότε phisher ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Και αυτά τα θύματα δεν ήταν όλα πανέμορφα 20χρονα», είπε η Charlotte. «Υπήρχαν κάποιες γυναίκες άνω των 60 ετών, υπήρχαν άνθρωποι που ζύγιζαν πάνω από 250 κιλά και υπήρχε ακόμη και ένας τυφλός παραπληγικός». «Και αυτές οι μη κολακευτικές φωτογραφίες κατέστρεφαν τις ζωές τους», πρόσθεσε. «Θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην αυτοκτονία».

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, στο αποκορύφωμα της ακμής του, ο Μουρ καυχιόταν ότι εισέπραττε πάνω από 13.000 δολάρια το μήνα.

Αλλά ο Μουρ, ο οποίος είχε συγκεντρώσει μια άγρια λατρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστή ως «The Family», συνέχισε απαθώς να προωθεί το brand του.

«Αν κάποιος αυτοκτονούσε για την ιστοσελίδα μου, θα με μισούσατε ή θα με αγαπούσατε περισσότερο;», ρώτησε την «Οικογένεια» μέσω Twitter, σύμφωνα με ένα στιγμιότυπο οθόνης στο ντοκιμαντέρ. Τα μέλη της πιστής ακολουθίας αναφέρονταν στον Μουρ ως «Πατέρα» και τον τιμούσαν ως θεό. Σε απάντηση στο σκοτεινό tweet του, ένας φανατικός έγραψε: «Ας αυτοκτονήσουν!!!».

Ο θρασύς Μουρ, μάλιστα, συχνά απειλούσε με σωματική βλάβη τους ανθρώπους που εναντιώνονταν στις αναρτήσεις του -και η ψηφιακή κακοποίηση γιορταζόταν από τους πιστούς οπαδούς του. Αλλά η Charlotte δεν πτοήθηκε. «Είχα κυριολεκτικά εμμονή με το να κατεβάσω αυτόν τον ιστότοπο», δήλωσε στην Post. «Παραμέλησα τη δουλειά. Δεν έκανα τίποτα άλλο εκτός από αυτό».

Η συμμετοχή του FBI στον αγώνα της Charlotte

Και μετά την ατυχή εμφάνιση του Μουρ στο talk show του Anderson Cooper -κατά την οποία κατηγόρησε τις γυναίκες ότι ποζάρουν σε σέξι φωτογραφίες και αρνήθηκε την ευθύνη για το τραύμα που υπέστησαν αφού εκτέθηκαν στον ιστότοπό του– το FBI συμμετείχε στην αποστολή της να τερματίσει την κυριαρχία του IAU. Τον Μάρτιο του 2012, ο πράκτορας Jeff Kirkpatrick τέθηκε επικεφαλής μιας διετούς έρευνας σχετικά με το σύστημα hacking του Μουρ.

«Ενώ το πορνό εκδίκησης δεν ήταν παράνομο, το hacking σίγουρα ήταν, και μας έδωσε αρκετά στοιχεία για να ξεκινήσουμε μια έρευνα», λέει ο Kirkpatrick. Εν μέσω της έρευνας του FBI, ο Μουρ πούλησε το domain στο ναυτικό που έγινε διαδικτυακός μάγος James McGibney για λιγότερο από 12.000 δολάρια. Ο McGibney λέει ότι η πώληση έγινε επειδή ο Μουρ φοβόταν ότι θα αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης για την ανάρτηση παράνομων φωτογραφιών ανήλικων κοριτσιών ηλικίας μόλις 15 ετών.

Ο McGibney μετέτρεψε αριστοτεχνικά το site του Μουρ σε μια ιστοσελίδα κατά του εκφοβισμού που ονομάζεται Bullyville. Επίσης, ανάγκασε τον Μουρ να γράψει μια δημόσια συγγνώμη σε όσους έπεσαν θύματα του. Από την πλευρά της, η Charlotte έδωσε στο FBI τα ονόματα των θυμάτων που ισχυρίστηκαν ότι τα γυμνά τους μοιράστηκαν στο IAU λίγο μετά την παραβίαση των emails τους.

Έπειτα από έρευνα, ο Kirkpatrick ανακάλυψε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χάκερ, η οποία τον οδήγησε στον Charlie Evans, 26 ετών τότε. Το FBI διαπίστωσε ότι ο Μουρ είχε προσλάβει τον Evans, από το Studio City της Καλιφόρνια, για να παραβιάζει λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αναζήτηση σέξι στιγμιότυπων έναντι 200 δολαρίων την εβδομάδα.

Στις 24 Ιανουαρίου 2014, συνελήφθησαν και οι δύο άνδρες. Ο Μουρ τελικά δέχτηκε μια συμφωνία για ομολογία, παραδεχόμενος μια κατηγορία για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε σύστημα υπολογιστή με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών και μια κατηγορία για κλοπή ταυτότητας. Καταδικάστηκε σε 30 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλακή, ενώ ο Έβανς δήλωσε ένοχος για τις ίδιες κατηγορίες και του επιβλήθηκαν 25 μήνες.

Ο Μουρ αποφυλακίστηκε από το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Beaumont, στο Τέξας, τον Μάιο του 2017 και σήμερα έχει ενεργό λογαριασμό στο Twitter.

Το 2018, δημοσίευσε μόνος του ένα προσωπικό διήγημα με τίτλο «Είναι κανείς ξύπνιος;!!!”: The Story of Revenge Porn», στο οποίο μοιράζεται τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Κατά τα άλλα έχει παραμείνει σιωπηλός σχετικά με το διαβόητο παρελθόν του. Ωστόσο, στις 15 Ιουλίου, ο Μουρ έκανε retweet το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ του Netflix, στο οποίο τα θύματά του περιγράφουν λεπτομερώς τον εξευτελισμό τους. Συνημμένα στο tweet ο Μουρ έγραψε «LOL» και τόνισε την αδιαφορία του με ένα emoji.