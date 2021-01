Άγνωστοι στη Φλόριντα χάραξαν το όνομα «Τραμπ» στην πλάτη μανάτου

Αντιδράσεις προκαλεί στις ΗΠΑ το περιστατικό με τη χάραξη της λέξης «Τραμπ» στην πλάτη ενός μανάτου - οι μανάτοι είναι μεγάλα υδρόβια θηλαστικά- ο οποίος εντοπίστηκε σε ποταμό στη Φλόριντα.

Η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ άρχισε έρευνα για παρενόχληση του ζώου, το οποίο ανήκει σε είδος (West Indian manatee) που έχει χαρακτηριστεί «απειλούμενο» σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία προστασίας της άγριας ζωής.

Ο μανάτος εντοπίστηκε την Κυριακή στις πηγές του ποταμού Χομοσάσα στη Φλόριντα, στη δυτική ακτή της πολιτείας και σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων δυτικά του Ορλάντο.

Εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας δήλωσε ότι ο μανάτος δε φαίνονταν να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η τοπική εφημερίδα «The Citrus County Chronicle» δημοσίευσε ένα βίντεο με μία υποβρύχια λήψη του θηλαστικού που κινείται αργά και φέρει τη λέξη «Τραμπ» γραμμένη πάνω του με μεγάλα γράμματα.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί με ποιον τρόπο γράφτηκε η λέξη. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί αν η πράξη αυτή είχε ως στόχο να τραβήξει την προσοχή στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι κάτοικος της πολιτείας Φλόριντα, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

Το Κέντρο Βιοποικιλότητας των ΗΠΑ, στην Τουσόν της πολιτείας Αριζόνα, ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 5.000 δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.

Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.

If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 11, 2021