ΗΠΑ: Απόπειρα πραξικοπήματος καταγγέλλουν βουλευτές και γερουσιαστές του Κογκρέσου

Αρκετά εκλεγμένα μέλη του Κογκρέσου καταγγέλλουν απόπειρα «πραξικοπήματος» με επικεφαλής τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι κατάφεραν να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Ορισμένοι από αυτούς τους εκλεγμένους αξιωματούχους προειδοποιούν ότι αυτή η ενέργεια είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

«Είμαστε μάρτυρες μιας απόπειρας πραξικοπήματος, που ενθαρρύνεται από τον εγκληματία του Λευκού Οίκου. Είναι καταδικασμένη να αποτύχει», ανέφερε στο Twitter ο Δημοκρατικός βουλευτής Γουίλιαμ Πασκρέλ, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Members of Congress shelter in the House gallery as protesters try to break into the House Chamber at the U.S. Capitol on Wednesday, Jan. 6, 2021, in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik) pic.twitter.com/0iULwIr24Q

