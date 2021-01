ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι επανεξελέγη πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Η Νάνσι Πελόζι κέρδισε άλλη μια θητεία ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων την Κυριακή, έπειτα από μια πολύ «κλειστή» ψηφοφορία, κατά την έναρξη του 117ου Συνεδρίου.

Η 80χρονη Δημοκρατική θα βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, διάρκειας δυο ετών, και τέταρτη συνολικά, έχοντας προηγουμένως εκλεγεί το 2007, 2009 και το 2019.

Η Πελόζι με καταγωγή από την Καλιφόρνια, αναδείχθηκε νικήτρια με 216 ψήφους έναντι 208 ψήφων του Ρεπουμπλικανού κι επίσης Καλιφορνέζου Κέβιν ΜακΚάρθι.

BREAKING: The floor of the House of Representatives erupts in applause as Rep. Nancy Pelosi is reelected as speaker of the House for the 117th congress, with 216 votes. https://t.co/XA4lnhkLkp pic.twitter.com/dPVrOdBVgI

— ABC News (@ABC) January 3, 2021