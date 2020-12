Μητέρα πέθανε από κορονοϊό πριν προλάβει να κρατήσει στην αγκαλιά το νεογέννητο μωρό της

Μια μητέρα από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ έφυγε από τη ζωή πριν προλάβει να κρατήσει έστω και για μια φορά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της.

Η 33χρονη Vanessa Cardenas Gonzalez είχε διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό όταν ήταν έγκυος και πέθανε από επιπλοκές της Covid-19.

Μόλις γέννησε, της πήραν το μωρό αμέσως για λόγους προστασίας. Η μητέρα δύο αγοριών κόλλησε κορονοϊό κατά τις τελευταίες στιγμές της εγκυμοσύνης της τον Νοέμβριο.

Mother, 33, dies from Covid complications before she could hold her newborn daughter https://t.co/aBFPgAmvF5

