Δήλωση-βόμβα από δρ Φάουτσι: «Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα»

Ο δρ Φάουτσι προχώρησε σε μια δήλωση που συζητήθηκε πολύ, προειδοποιώντας τον αμερικανικό λαό ότι τα χειρότερα της πανδημίας του κορονοϊού είναι μπροστά μας.

Κι αυτό γιατί πιστεύει πως η χαλάρωση και τα ταξίδια/επισκέψεις μέσα στις γιορτές θα επιδεινώσουν σημαντικά το κλίμα.

Αυτά είπε την Κυριακή στο CNN ο επικεφαλής της υγειονομικής επιτροπής των ΗΠΑ για τον κορονοϊό, συμφωνώντας απόλυτα με τον Μπάιντεν που είπε επίσης ότι οι πιο δύσκολες μέρες της πανδημίας δεν έχουν έρθει ακόμα.

Dr. Anthony Fauci says he believes the worst is still yet to come in the coronavirus pandemic following the holiday season. “I share the concern of President-elect Biden that as we get into the next few weeks, it might actually get worse.” #CNNSOTU https://t.co/c5vBjWbU3I pic.twitter.com/uOdjNHehGx

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 27, 2020