Οι διασώστες έσωζαν την κοπέλα του μέσα στο ασθενοφόρο και εκείνος τους πυροβόλησε

Μια εντελώς περίεργη ιστορία καταφτάνει από το Αρκάνσας των ΗΠΑ, ένα περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και κατέληξε με έναν άντρα να πέφτει νεκρός από σφαίρες.

Ο 22χρονος Kevin Curl έχασε τη ζωή του σε ανταλλαγή πυροβολισμών με… παραϊατρικό προσωπικό. Φέρεται να τσακώθηκε με τους διασώστες που έδιναν τις πρώτες βοήθειες στην 20χρονη σύντροφό του μέσα στο ασθενοφόρο.

Από το ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας «Arkansas Democrat-Gazette», που επικαλείται πηγές της αστυνομίας, μαθαίνουμε πως ένας από τους δύο διασώστες, ο 21χρονος John Spriggs, είπε στις αρχές ότι ο Curl τους προσέγγισε «με επιθετικό τρόπο» την ώρα που έσωζαν τη ζωή της κοπέλας μέσα στο ασθενοφόρο.

Man shoots two Arkansas paramedics, then dies after one returns fire https://t.co/aFHSQ0yE7O pic.twitter.com/ivIrAssDxt

— New York Post (@nypost) December 18, 2020