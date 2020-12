Τρομάζουν οι αριθμοί στις ΗΠΑ: 181.000 νέα κρούσματα κορονοϊού, 1.110 θάνατοι σε 24 ώρες

Πολύ μεγάλο αριθμό νέων κρουσμάτων κορονοϊού εξακολουθούν να καταγράφουν οι ΗΠΑ, εν αναμονή των των πρώτων μαζικών εμβολιασμών, που έχουν ήδη αρχίσει στη Ρωσία και προβλέπεται να ξεκινήσουν αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ΗΠΑ, η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα παγκοσμίως από την πανδημία σε απόλυτους αριθμούς (πάνω από 282.000 νεκροί), κατέγραψαν χθες Κυριακή κάπου 181.000 νέες μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 και 1.110 θανάτους ασθενών με την COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Εδώ και δύο εβδομάδες, ο ημερήσιος αριθμός θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στη χώρα ξεπερνά συχνά τους 2.000, όπως την άνοιξη, όταν η πανδημία βρισκόταν στο απόγειό της, και ξεπέρασαν πριν από πέντε ημέρες τους 2.900, όπως επισημαίνει το ΑΜΠΕ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προσβληθεί και ο ίδιος από τον νέο κορονοϊό, γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι ο προσωπικός του δικηγόρος Ρούντι Τζουλιάνι έχει μολυνθεί.

«Ο Ρούντι Τζουλιάνι, μακράν ο καλύτερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, και ο οποίος εργάστηκε ακατάπαυστα για να ξεσκεπάσει τις πιο διεφθαρμένες (μακράν!) εκλογές στην ιστορία των ΗΠΑ, βρέθηκε θετικός στο τεστ για τον κινεζικό ιό», ανέφερε ο μεγιστάνας, χρησιμοποιώντας για πολλοστή φορά έναν όρο που έχει προκαλεί οργή στο Πεκίνο.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020