Στην παρουσίαση της φανέλας για τη νέα σεζόν, η οποία έγινε το πρωί της Πέμπτης (31/7), ο Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα και τις πρώτες εικόνες από το νέο υπερσύγχρονο μουσείο της ιστορίας της ομάδας.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε σταθεί, στην ομιλία του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, στο συγκεκριμένο έργο λέγοντας πως θα προσελκύει φιλάθλους από όλη την Ελλάδα και η ώρα που θα ανοίξουν οι πύλες του για το κοινό δεν αργεί.

Αυτό θα συμβεί την προσεχή Δευτέρα, 4 Αυγούστου, με τα επίσημα εγκαίνια να αναμένονται τον Σεπτέμβριο. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ, πάντως, φρόντισε να δώσει τις πρώτες εικόνες μέσω του βίντεο για τη φανέλα της νέας σεζόν.

Σε αυτό, οι οπαδοί του Ολυμπιακού μπορούν να πάρουν μια πρώτη γεύση από τον νέο χώρο, όπου ο φίλαθλος θα κάνει ένα ταξίδι στην ιστορία της ομάδας και θα ζει παράλληλα μια διαδραστική εμπειρίες χάρη στο νέο… τεχνολογικό εξοπλισμό του μουσείου.

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ!



Παρουσιάζουμε την ερυθρόλευκη φανέλα της ομάδας μας για τη σεζόν 2025/26!



TOGETHER AGAIN, REACHING NEW HEIGHTS!



Introducing our 2025/26 home kit!



