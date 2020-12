Πήγαν τον νεκρό πάνω σε... καρέκλα και η εκκλησία αρνήθηκε να τον κηδέψει

Ο Che Lewis, ένας 29χρονος που έπεσε νεκρός από σφαίρες, έφτασε στην εκκλησία πάνω σε καρέκλα.

Και ήταν αυτό το γεγονός που εξόργισε τους ιερείς της εκκλησίας στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο και αρνήθηκαν να τον κηδέψουν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Lewis δολοφονήθηκε πλάι στον πατέρα του μέσα στο σπίτι τους. Τον ταρίχευσαν μάλιστα σε καθιστή θέση και τον έβαλαν σε μια καρέκλα, ώστε να τον πάνε μια τελευταία βόλτα πριν τον θάψουν.

Η σουρεαλιστική πορεία ως την εκκλησία καταγράφηκε σε ερασιτεχνικά βίντεο και ήταν ένα θέαμα που σπανίως βλέπει ο κόσμος.

Όταν έφτασε ο νεκρός στην εκκλησία, οι ιερείς αρνήθηκαν να του επιτρέψουν την είσοδο. Τον άφησαν να κάθεται στην καρέκλα του έξω από τον χριστιανικό ναό και οι περαστικοί μάλιστα τον κακοχαρακτήριζαν επειδή δεν φορούσε τη μάσκα του. Ποιος να πιστέψει πως ήταν νεκρός;

Ήταν ο ιδιοκτήτης του γραφείου κηδειών αυτός που μοιράστηκε στην εφημερίδα «The Sun» το πώς έφτασε ο νεκρός να κάθεται σε καρέκλα:

«Η οικογένεια το ζήτησε, ήταν όμως μια υπηρεσία που προσφέραμε. Και όταν μας το ζήτησαν, μπορούσαμε να το κάνουμε, το έχουμε δει σε κηδείες του εξωτερικού. Τον είχαμε μαζί μας 3 μέρες, ώστε να παρακολουθήσουμε τη συμπεριφορά του σώματος στην καρέκλα, πριν τον βγάλουμε στον κόσμο».

Dead man banned from his own funeral after arriving on chair https://t.co/eEIKggqhv8 pic.twitter.com/n9FkyLKiXV

— New York Post (@nypost) December 4, 2020