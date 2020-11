Πιο μοναχικοί στην πανδημία οι γονείς με τα χαμηλότερα εισοδήματα, λέει η Κέιτ Μίντλετον

Οι γονείς που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο να νιώσουν μοναξιά λόγω της Covid-19, ανέφερε η δούκισσα του Κέιμπριτζ Κέιτ, καθώς παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που επισημαίνει τον αντίκτυπο της πανδημίας στην ψυχική υγεία των γυναικών.

Η μοναξιά μεταξύ των γονέων αυξήθηκε από το 38% πριν από την πανδημία στο 63% σήμερα, καθώς οι περιορισμοί κατά του νέου κορονοϊού κράτησαν μακριά τους φίλους και τους συγγενείς, σημειώνεται στην έρευνα που διεξήγαγε το The Royal Foundation – το φιλανθρωπικό ίδρυμα της Κέιτ και του συζύγου της πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Όμως, στις φτωχότερες περιοχές της Βρετανίας ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, με το 13% των γονέων να λέει ότι συχνά ή πάντα νιώθει μοναξιά σε σύγκριση με 5% στα πλουσιότερα τμήματα της χώρας.

«Αυτή η χρονιά ήταν μια υπερβολικά απαιτητική χρονιά για όλους μας και δεν έχει υπάρξει μια πιο σημαντική στιγμή για να μιλήσουμε σχετικά με την οικογένεια», είπε η Κέιτ Μίντλετον, μητέρα τριών παιδιών, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

Insight 4: Parental loneliness has dramatically increased during the pandemic — from 38% before to 63% — as parents have been cut off from friends and family. #5BigInsights pic.twitter.com/S0BmMf3NbY

