Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε στην Καγκελαρία που βρίσκεται το γραφείο της Άνγκελα Μέρκελ

Συναγερμός σήμανε στο Βερολίνο. Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Καγκελαρίας όπου βρίσκεται το γραφείο της Άνγκελα Μέρκελ, όπως μετέδωσε το Reuters.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Η Καγκελάριος είχε προγραμματισμένη για σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των 16 γερμανικών κρατιδίων, προκειμένου να συζητήσουν για το σχέδιο που προβλέπει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, όπως τη χαλάρωση των περιορισμών για τις ημέρες των Χριστουγέννων.

#BREAKING : Car seen crashing into gate of Merkel's Chancellery in Berlin pic.twitter.com/XXBKvhvIVK

#Berlin #Germany

BREAKING:

EYE-WITNESS reports of car crashing into the gates of the German Chancellery in Berlin; office of Kanzlerin Angela Merkel.

📷: HK (unconfirmed if the scene - original states it is) https://t.co/jvbblFARlY pic.twitter.com/VenJ6LcdIv

— Shane B. Murphy (@shanermurph) November 25, 2020