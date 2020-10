Αρνητικό το τεστ κορονοϊού για την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Στο τελευταίο τεστ κορονοϊού υποβλήθηκε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με το αποτέλεσμα να βγαίνει αρνητικό.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια.

«Είμαι χαρούμενη να ενημερώσω ότι το αποτέλεσμα του τελευταίου μου τεστ είναι αρνητικό. Έκανα το τεστ χθες. Ευχαριστώ για τα μηνύματα στήριξης. Μείνετε ασφαλείς» σημειώνει η Πρόεδρος της Κομισιόν στο Twitter.

I am glad to communicate that my latest test result is negative. I took the test yesterday.

Thank you for your messages of support. Stay safe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2020