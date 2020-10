Άγνωστο εάν ο Τραμπ ξεκίνησε και πάλι δουλειά από το Οβάλ Γραφείο – Βρήκε χρόνο να «στολίσει» τον Μπάιντεν

Αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε (ή όχι) την Τρίτη στο Οβάλ Γραφείο, αφού επέστρεψε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες. Σύμφωνα, πάντως, με έναν εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση, διαψεύδοντας έναν υψηλόβαθμο σύμβουλό του.

Οι κινήσεις του Τραμπ παρακολουθούνται με εντεινόμενη προσοχή, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, που διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό. «Ο πρόεδρος ήθελε να βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο χθες, αλλά δεν πήγε και εργάστηκε από την κατοικία του», ανέφερε ο Μπεν Ουίλιαμσον.

Ωστόσο, λίγα λεπτά νωρίτερα, ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Λάρι Κούντλοου, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε χθες στο Οβάλ Γραφείο «λαμβάνοντας τις μέγιστες προφυλάξεις».

Επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες, ώστε ο πρέδρος να μπορέσει να ξαναμπεί στο προεδρικό γραφείο εντός των επόμενων ημερών.

Παρά τα όσα πέρασε το τελευταίο διάστημα, ο Τραμπ συνέχισε και τις επιθέσεις του εναντίον του αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές, τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, τον οποίο... στόλισε για ακόμη μια φορά.

Μέσω του αγαπημένου του τρόπου, το Twitter, χαρακτήρισε τον Μπάιντεν «τρελό» και «θεόμουρλο εδώ και χρόνια, που όλοι το γνωρίζουν», δίνοντας συνέχεια στα μειωτικά σχόλια που κάνει κατά καιρούς εναντίον του.

He’s been a wacko for years, and everyone knows it. The Lamestream Media is stuck with him and they are just now trying to clean up his act. Notice how all of the bad things, like his very low IQ, are no longer reported? Fake News! #MAGA https://t.co/LU2o2m7CSs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020