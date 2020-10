Αρνητικό και το τελευταίο τεστ κορονοϊού για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα του τεστ στο οποίο υποβλήθηκε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ωστόσο, ο Ερίκ Μαμέρ υπογραμμίζει ότι η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα παραμείνει σε αυτοπεριορισμό μέχρι αύριο οπότε συμπληρώνονται επτά ημέρες από όταν ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Breaking: latest test result for President @vonderleyen is negative. She will nevertheless observe self-isolation until tomorrow end-of-day as foreseen by health safety regulations.

— Eric Mamer (@MamerEric) October 5, 2020