Ο Τραμπ αψηφά τον κορονοϊό και κάνει προεκλογική συγκέντρωση σε κλειστό χώρο

Ο κορονοϊός δεν φαίνεται να αφορά πολύ τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τους 194.069 θανάτους στις ΗΠΑ.

Αψηφώντας την εντολή των Αρχών, τις προειδοποιήσεις των επαγγελματιών δημόσιας υγείας και τους κινδύνους της πανδημίας ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει αργότερα σήμερα (Κυριακή βράδυ, ώρα ΗΠΑ) προεκλογική συγκέντρωση σε κλειστό χώρο.

Η εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου εμφάνισε το ράλι στο Χέντερσον της Νεβάδας ως μια ευκαιρία για τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα να ασκήσουν το δικαίωμα τους για ειρηνική συνάθροιση, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

President @realDonaldTrump speaking to Great American Patriots in Minden, Nevada at a MAKE AMERICA GREAT AGAIN RALLY!#TrumpPence2020 #MAGA🇺🇸🦅 pic.twitter.com/R0klHgUEfb

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) September 13, 2020